Marta Higueras (Grupo Mixto) actuará "con agenda política propia" y hablando en su propio nombre

Reconsidera su postura en la ordenanza de Terrazas, que salió adelante con el apoyo del Mixto

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Mixto Marta Higueras ha anunciado a través de sus redes sociales que, de cara al nuevo curso, actuará "con agenda política propia" y hablando en su propio nombre.

El posicionamiento de Higueras llega después de que el pasado viernes se conociera que José Manuel Calvo ocupará ahora el cargo de portavoz del Grupo Mixto dada la portavocía rotaria acordada por Recupera Madrid, un cargo que administrativamente no será oficial hasta el próximo 1 de agosto, han indicado fuentes de la formación a Europa Press.

Higueras justificaba semanas atrás que no se sumaba a la agrupación de electores presentada por sus compañeros Calvo y Luis Cueto porque estar al frente de la portavocía del Mixto era garantía de independencia.

RECONSIDERA SU POSTURA EN LA ORDENANZA DE TERRAZAS

En un hilo de Twitter, la concejala explica que esta semana finaliza el curso político con una idea clara, que "hace falta más movilización social en Madrid, salir a la calle para condicionar la toma de decisiones políticas" porque "las circunstancias empujan a hacer algo y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y los suyos solo se mueven por interés electoral".

Esto le lleva a poner el foco en la ordenanza de Terrazas, modificación planteada por el Gobierno municipal que salió adelante en el mes de enero gracias al apoyo del Grupo Mixto. Más Madrid, PSOE y Vox votaron en contra.

"Reconozco personalmente la influencia de la presión vecinal en mi reconsideración de una ordenanza de Terrazas que no se cumple y mirar prioritariamente los graves perjuicios que sufren vecinas y vecinos en el centro. Sus quejas son legítimas", ha escrito Higueras en sus redes.

A lo que suma que "otro tanto sucede con las cocinas fantasma" porque "hay que ser realistas: son incompatibles con la convivencia en un entorno residencial, por lo que no cabe su regulación ni su legalización". "Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para cerrarlas todas", ha instado.

"ACTUARÉ CON AGENDA POLÍTICA PROPIA"

"Desde esa perspectiva de escucha vecinal, y de cara al nuevo curso político, actuaré con agenda política propia para contribuir desde la independencia a canalizar las demandas vecinales. Voy a utilizar mi independencia y mi voto para hablar dar voz a los barrios", ha anunciado Marta Higueras.

La edil argumenta que "ser parte de un grupo de concejales independientes y meramente institucional e instrumental que no representa a ningún partido, movimiento político o estrategia electoral" le da "absoluta libertad para poder canalizar las demandas vecinales" y hablar siempre en su "propio nombre".

"Voy a seguir utilizando mi independencia y mi voto para hablar, para dar voz a los barrios y seguir trabajando por aquello para lo que fui elegida y por lo que me pagan, que es hacer trabajo municipal para mejorar la vida de madrileñas y madrileños", se ha comprometido Marta Higueras.

AGRUPACIÓN DE ELECTORES

Marta Higueras confirmaba a primeros de mes que no se suma al proyecto de la agrupación de electores presentado por sus compañeros Luis Cueto y José Manuel Calvo apostillando que la familia de la izquierda "es grande y tiene muchas voces", con las que buscará la unidad progresista.

"Suerte a mis compañeros de grupo en su iniciativa, a la que no me sumo porque mi trabajo como portavoz también es garantía de la independencia del grupo municipal de este nuevo proyecto. Seguiré trabajando para facilitar la confluencia de la izquierda", exponía Higueras en un tuit.

Eran tres las razones que daba para no sumarse a ese nuevo camino. El primero era "para mantener la independencia del grupo y de la propia actividad municipal en Cibeles y en los distritos de esta nueva estrategia electoral". "Hay miembros del grupo y vocales vecinos cuyo compromiso con el trabajo municipal es hasta 2023 y no electoral", apuntaba en un comunicado.

El segundo motivo era que su actividad institucional y de portavoz le "exige una dedicación que no permite distracciones ni tiempo para transitar este camino". El último es que "la familia de la izquierda es grande y tiene muchas voces", con las que va a "seguir hablando para facilitar la unidad de las fuerzas progresistas".

LA MARCHA DE FELIPE LLAMAS

El Grupo Mixto-Recupera Madrid nació como escisión de Más Madrid conformado por cuatro concejales, Higueras, Calvo, Cueto y Felipe Llamas.

Este último, exjefe de gabinete de la alcaldesa Manuela Carmena, anunciaba en diciembre su marcha del grupo y su renuncia al acta de concejal. Tomaba la decisión al no estar de acuerdo con el apoyo del Mixto al presupuesto del Ayuntamiento.

"El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022. En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas", explicaba Llamas.