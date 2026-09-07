Marta Higueras propone bajar un 20% el sueldo de los concejales en Cibeles para reforzar la Oficina contra el Fraude

Archivo - La concejala del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras - GABINETE DE MARTA HIGUERAS - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Independientes por Madrid, Marta Higueras, ha propuesto este lunes reducir un 20% el sueldo de los concejales del Ayuntamiento de la capital para financiar el refuerzo de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción.

La medida, según ha apuntado Higueras, permitiría ahorrar más de un millón de euros anuales, mientras que ampliar los medios de la Oficina tendría un coste, según sus cálculos, de 979.917 euros. "Se paga sola", ha defendido durante un desayuno informativo celebrado en el Círculo de Bellas Artes.

Esta propuesta forma parte del 'Acuerdo por la Transparencia y la Buena Gobernanza de Madrid', un documento con diez compromisos que Independientes por Madrid llevará a las elecciones municipales de 2027.

De esta forma, el refuerzo de la Oficina contra el Fraude será una de las condiciones que Independientes por Madrid pondrá sobre la mesa para alcanzar acuerdos durante el mandato 2027-2031.

"No negociaremos cargos, sino medidas", ha advertido la ex primera teniente de alcalde, quien ha avanzado que cualquier formación que quiera contar con sus votos tendrá que aceptar un pliego de compromisos concretos.

NO A LA PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA

Como parte de ese documento, Higueras ha aludido al rechazo de la formación a una posible prórroga de los actuales contratos municipales de limpieza.

En este sentido, cabe recordar que Independientes por Madrid lanzó en agosto la herramienta 'madridestasucio.es', que permite a los vecinos subir fotografías, localizar incidencias y dibujar sobre un mapa los problemas de limpieza registrados en los 21 distritos de la capital.

La plataforma incorpora además un denominado 'Ranking de la Vergüenza', elaborado a partir de las fotografías ciudadanas para mostrar qué distritos acumulan más incidencias.

REGRESO A LA POLÍTICA MUNICIPAL

Marta Higueras fue primera teniente de alcalde entre 2015 y 2019 durante el mandato de Manuela Carmena y estuvo al frente del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Tras la salida de Carmena de la política, compartió inicialmente la portavocía de Más Madrid en el Ayuntamiento con Rita Maestre. En 2021 participó en la creación de Recupera Madrid, proyecto del que posteriormente se distanció para actuar como concejala independiente.

Su regreso a la primera línea política se articula ahora alrededor de Independientes por Madrid, una iniciativa municipalista sin adscripción a bloques políticos estatales que aspira a condicionar los acuerdos posteriores a las elecciones de 2027.