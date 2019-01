Marta Higueras se quedará en la oposición si no llega al Gobierno Más Madrid, que contará con miembros del Podemos

Publicado 10/01/2019 12:59:09 CET

La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, ha asegurado este jueves que se quedará en la oposición "porque hay cosas que hacer en la oposición" si no llega al Gobierno municipal la plataforma impulsada por Manuela Carmena, Más Madrid, en la que ha confirmado que contará miembros de Podemos.

En una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, Higueras además ha dicho que "pronto" se conocerá la lista encabezada por Carmena y que de momento "están terminando de cerrar algunos flecos". "Ahora tenemos que centrarnos en lo que nos toca, que es gobernar de verdad; la candidatura más adelante. Hay gente de fuera del Ayuntamiento que está trabajando en ella", ha añadido.

La también concejal delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo de Madrid ha manifestado que en dicha lista, en la que no ha revelado si irá como 'número dos', habrá miembros de Podemos y de otros partidos. "La candidatura se conforma por supuesto con la mayoría de fuerzas progresistas de la izquierda que queremos rivalidar Madrid. No tiene sentido que Podemos se quede fuera y estarán como están otros", ha señalado.

Por eso, Higueras espera que haya "encaje" con Podemos y que este partido no expulse a sus seis concejales, que están apartados provisionalmente de la formación por no presentarse a su proceso interno de primarias, como marcan sus estatutos. "Es un asunto interno de ellos y siguen siendo de Podemos. Y yo espero que no se produzca nunca la expulsión, no tendría ningún sentido", ha apostillado.

Sobre Vox, la concejal de Ahora Madrid espera que "no tenga mucho encaje" en la capital y no obtengan representación. "No comparto ninguna de sus ideas, son todo un atraso y las mujeres van a sufrir una merma en sus derechos", ha finalizado.