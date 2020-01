Marta Rivera dice que "desgracias" como la muerte de la coreana suceden pero seguirán trabajando para evitarlas

Publicado 08/01/2020 18:51:46 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha manifestado este miércoles que "desgracias" como la muerte de una turista coreana por el impacto de cascotes desprendidos del edificio de la sede de la Consejería "suceden", pero que seguirán haciendo todo lo posible para que no sea así.

A la pregunta de si el accidente ocurrido el pasado 20 de diciembre y las críticas de los padres de la fallecida por la atención prestada por las administraciones pueden enturbiar la imagen de Madrid, la consejera ha respondido que espera que no "porque las desgracias suceden". "Hay que seguir poniendo todo de nuestra parte para que no ocurra, pero nadie puede asegurar al cien por cien que una cosas como esa no puede ocurrir no en Madrid sino en cualquier otro punto de la geografía", ha agregado.

"Muy a mi pesar, viví muy de cerca todo lo que sucedió, yo estaba al lado de la Consejería cuando sucedió el accidente, se me avisó, me vine para aquí inmediatamente, estuve aquí todo el rato en contacto con la Policía, con los Bomberos, con Protección Civil, fui yo personalmente quien avisó a las autoridades coreanas de que era una ciudadana coreana la víctima, acompañé a la herida al hospital, estuve con el cónsul coreano hasta el último momento, hasta que él decidió que ya era el momento de marcharse, estuve al tanto de todo lo que se hizo, por supuesto, del estado de salud de Jihyun, que desgraciadamente falleció", ha relatado la consejera.

Rivera ha explicado que hace pocos días estuvo con los padres de Jihyun. "Ellos se acercaron a la Consejería, yo los vi en la calle y les pedí que entrasen y estuvimos hablando no de una administración a una persona sino de una ciudadana a unos padres desconsolados, y hablamos muchísimo y les contamos lo que ya les habíamos dicho, que lamentamos profundamente lo que ocurrió, que fue un terrible accidente, que el edificio técnicamente había pasado todas las inspecciones posibles, que nada hacía presagiar una cosa así porque además el punto donde Jihyun recibió el impacto es el lugar por el que pasamos todos los empleados de la Consejería todos los días varias veces", ha precisado.

"Fue algo espantoso. Yo no puedo ni imaginar lo que ha sido para esos padres tener que pasar por lo que han pasado. Pero ni siquiera podemos decir que es la última vez que va a pasar esto porque las desgracias desafortunadamente ocurren. Hubo un temporal en España con pocos antecedentes, hubo de hecho varias víctimas mortales en diferentes puntos", ha apuntado Rivera, quien ha insistido en que el edificio, que no es propiedad de la Consejería de Cultura sino de Medio Ambiente, "había pasado todas las inspecciones preceptivas".

"Lo único que podemos hacer ahora es asegurarnos de que se cumple la ley tal y como está y si los técnicos y los expertos en esto consideran que hay que cambiarla, todas las facilidades", ha agregado la consejera.