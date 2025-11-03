Martín reprocha el "desparpajo" de la Comunidad por pedir celeridad en la construcción del tren a Navalcarnero

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, y la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Sara Pérez Tejera, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado a la Comunidad de Madrid el "desparpajo" por pedir celeridad en las obras de construcción del tren a Navalcarnero tras "15 años paradas" y "abandonadas".

"Ahora piden celeridad, cronogramas, soluciones. No se preocupe, este es un Gobierno diligente y lo va a resolver", ha manifestado el delegado durante los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, donde ha catalogado de "llamativa" la posición de la Comunidad.

Según Martín, el Ejecutivo regional ha tenido "abandonado" este proyecto cuando "la especulación ya no les salía" y cuando salieron a relucir "todas las tramas de corrupción tan propias y tan características del Partido Popular".

Así, el delegado ha denuncaido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "se olvidó" de los vecinos de los municipios de la zona, pero que ahora el Gobierno del presidente Pedro Sánchez "va a coger ese toro por los cuernos" y "va a resolver este problema" que otras administraciones "dejaron abandonado".

Al respecto de la situación del transporte público en la región, Martín ha señalado que la red de Cercanías está haciendo gala ahora de "una transformacíón" necesaria tras "décadas de abandono", y ha aprovechado la ocasión para alertar de la situación del Metro de Madrid.

"Se acerca el momento de que disfrutemos del transporte público como merecemos", ha añadido Martín que, pese a todo, reconoce que se han vivido "momentos complicados" en el transporte en la región, y ha reprochado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se opuso a habilitar una mesa técnica para la coordinación de planes de contingencia ante las obras que se iban a producir.