Martínez-Almeida: "He tenido que ampliar el armario para todas las camisetas del Real Madrid"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, felicitó este lunes al Real Madrid por la conquista de la Copa del Rey de baloncesto y recalcó que va a ser un equipo "recordado durante un larguísimo periodo de tiempo en la historia de una entidad tan laureada" por su cantidad de éxitos en los últimos años, algo que ha provocado también que haya tenido que "ampliar" su armario para dar cabida a todas las camisetas que está recibiendo del club.

El alcalde de la capital recibió al campeón de Copa en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, a la que llegó tras pasar por la Comunidad de Madrid, y celebró que el equipo trajera "una alegría a esta ciudad". "Una alegría a la que ya nos ha acostumbrado a lo largo de su más centenaria existencia", admitió.

"Lo primero que hay que decir es que nos hemos acostumbrado a que sea normal que este equipo de baloncesto gane como gane, cuando es absolutamente excepcional cómo gana, la frecuencia con la que lo gana y los valores que transmite. Estoy seguro de que seréis recordados durante un larguísimo periodo de tiempo en la historia de una entidad tan laureada, tan ganadora, pero en la que ocupáis ya un lugar y un hueco sin lugar a dudas enorme porque habéis convertido en excepcional ganar títulos en algo normal", prosiguió el edil.

De "los muchísimos detalles" que dejó la final ante el Barça, el alcalde de la capital apostó por quedarse con "el espíritu de equipo que impregna todas las hazañas deportivas" que está consiguiendo, personificado en las palabras de Facundo Campazzo al ser elegido 'MVP' y que "lo primero" que hizo fue "agradecer al equipo el trabajo que había llevado a cabo".

"Por eso la ciudad de Madrid se enorgullece enormemente de tener una institución como el Real Madrid, de que forméis parte de esta ciudad, de que la paséis no sólo por España sino por el mundo entero, de que seáis un motivo de orgullo y una ventana al mundo de una ciudad tan maravillosa como es Madrid y de que lo hagáis además precisamente a través del deporte y sabiendo transmitir todos los valores", resaltó.

Martínez-Almeida tuvo "un recuerdo" y "un homenaje" para el técnico Chus Mateo y su cuerpo técnico por su "trabajo", su "engranaje" y su "compenetración con los jugadores", y recordó que en junio de 2019 cuando "era un alevín de alcalde recién elegido", el equipo madridista de baloncesto fue "el primero que visitó esta casa".

"Tuve el honor de recibir la primera camiseta del Real Madrid que he recibido a lo largo de mi vida y me acuerdo que en aquel momento el capitán del equipo Felipe Reyes me hizo un broma y me dijo que tenía pinta de que iba a tener que comprar un armario para todas las camisetas del Real Madrid que iba a recibir en mis años como alcalde y estáis cumpliendo esa profecía. He tenido que ampliar el armario gracias a vosotros y que sea por muchos años", sentenció con una sonrisa.