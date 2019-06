Martínez-Almeida insiste en que cumplirá con sus compromisos: "Aquí no he venido a caerle bien a la izquierda"

Publicado 26/06/2019 13:54:17 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que cumplirá con sus compromisos de una moratoria en Madrid Central y de revertir la medida. "Aquí no he venido a caerle bien a la izquierda", ha precisado desde el centro de gestión de la movilidad del Ayuntamiento.

Así, ha indicado que el PP tiene "una buena costumbre que la izquierda no comparte, que es cumplir los compromisos electorales". "La izquierda no incluyó ninguna referencia a Madrid Central en su programa, no hizo ninguna referencia, y este equipo asumió las cuestiones sobre la reforma de Madrid Central y las sometimos al mejor test, las urnas", ha apuntado a continuación.

Y se llevará a cabo esa reformulación de la zona de bajas emisiones porque Madrid Central "era un fracaso y no podía seguir así". "Cumpliremos con nuestros compromisos, pero aquí no he venido a caer bien a la izquierda, he venido a cumplir el compromiso con los madrileños", ha precisado.