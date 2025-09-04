Más de 119.000 niños se beneficiarán este curso de las becas comedor en la región

Archivo - Comedor escolar, en Madrid, el 5 de abril de 2016. - EUROPA PRESS - Archivo

Los miembros de las Fuerzas Armadas e hijos escolarizados en la Comunidad de Madrid pueden acceder a la ayuda por primera vez

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las becas de comedor beneficiarán este curso 2025/2026 a más de 119.000 niños, lo que supone 16.000 más respecto a los 103.000 que recogía la resolución publicada en septiembre de 2024 para el curso pasado.

Así se indica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que ha publicado este jueves la resolución definitiva de beneficiarios de estas ayudas. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades va a comunicar a las familias su concesión para que puedan hacer uso de este servicio desde el primer día de clase, el próximo lunes.

La inmensa mayoría de las solicitudes que no cumplían los requisitos y, por tanto, han resultado excluidas, lo han sido por superar el límite de renta o por no acreditar los ingresos familiares.

Al igual que en el curso anterior, la Consejería de Educación abrirá en las próximas semanas una segunda convocatoria para que los menores de la región que se encuentren en situación económica o social desfavorable puedan acceder al comedor escolar.

Esta segunda convocatoria tendrá los mismos requisitos que la recién resuelta y estará abierta tanto a los alumnos que se hayan incorporado al sistema educativo madrileño tras el comienzo de las clases, como a las familias que han sido excluidas ahora por distintas circunstancias, como errores cometidos al rellenar la solicitud, falta de documentación o entrega de la misma fuera de los plazos establecidos.

Los beneficiarios de este segundo procedimiento recibirán la cuantía de la beca concedida con efectos retroactivos al inicio del curso.

Las becas de comedor están destinadas a los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de la región, cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales.

Este año, por primera vez, se han concedido también a los miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la región y con hijos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos, así como a las familias numerosas cuya renta per cápita familiar no supere los 10.000 euros.

Para facilitar y agilizar aún más la tramitación, los solicitantes han tenido que presentar una petición en la que figuraran sus datos básicos, el permiso expreso para que la Administración regional pudiera comprobar el resto de la información requerida y el documento justificativo solicitado en determinados supuestos.

Por su parte, los beneficiarios de la beca en el pasado año académico 2024/2025 han podido prorrogarla para este nuevo curso, siempre que lo hayan solicitado y autorizado la consulta para que la Administración confirme que sigue cumpliendo los requisitos.