Más de 1.200 efectivos velarán por la seguridad durante el Atleti-Bayern de esta noche en el Metropolitano

Archivo - Ambiente previo al encuentro entre Atlético de Madrid y Arsenal, en los alrededores del Riyadh Air Metropolitano, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). El partido que enfrenta al Atlético de Madrid y al Arsenal supone la ida de las semifina - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad de cara al partido de esta noche en el estadio Riyadh Air Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Munich, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El operativo estará formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Brigada Provincial de Información, Caballería, Guías Caninos, Subsuelo, Drones y Brigada Móvil de la Policía Nacional; así como por la Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal de Madrid, Samur-Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja.

En el dispositivo, confeccionado por la Delegación del Gobierno en Madrid, también participarán vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club madrileño; mientras que el servicio de Metro reforzará también la presencia de vigilantes.

El partido ha sido declarado como de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a ambos clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en la venta de entradas, separación de aficiones en el estadio y control de acceso al recinto.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento y la protección de los asistentes, reza un comunicado de la Delegación del Gobierno.

Se prevé la asistencia de cerca de 3.500 aficionados alemanes con entrada. Así, para agilizar el trabajo de los agentes de seguridad, la Delegación ha recomendado a todos los asistentes que acudan al estadio con antelación para pasar los controles de seguridad de acceso al recinto.