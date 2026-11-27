Papeletas de diferentes partidos políticos al Congreso de cara a las elecciones generales del 29N, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha informado este viernes de que 134.015 madrileños han emitido su voto por correo para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, lo que representa un 13,25% del total nacional, que se supera el millón de votantes.

La Comunidad de Madrid es la segunda región de España que más voto por correo moviliza, tan solo por detrás de Andalucía, que se sitúa en primer lugar con 187.510 votos emitidos; y por delante de Cataluña, con 115.239 votos.

Estas cifras contrastan ampliamente con las registradas en los últimos comicios, celebrados en pleno verano de 2023 y en los que cerca de 600.000 madrileños votaron por correo, una modalidad que registró cifras récord con más de 2,47 millones de usuarios.

Sin embargo, a pesar de esta caída del 77% a nivel regional y del 59% a nivel nacional, Correos insiste en el aumento en comparación a las elecciones de noviembre de 2019, "la referencia comprobable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año".

En aquellas elecciones 118.418 madrileños depositaron su voto por correo, un 9,68% de los 1.222.937 que lo hicieron en el conjunto de España.

Correos ha recordado que se han admitido un total de 1.012.033 votos por correo de ciudadanos para las elecciones generales del domingo, una de votos emitidos que representa el 92,03% de las solicitudes admitidas. Una ratio similar a la de anteriores procesos.

La empresa pública ha subrayado en un comunicado que ha puesto "todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios" para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en procesos electorales.

Para la jornada electoral del domingo, Correos tiene encomendada la misión de entregar los votos cursados por correos en las mesas electorales. Para ello, establecerá un "despliegue logístico especial" integrado por más de 15.000 profesionales y 7.400 vehículos en toda España.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 7.608 mesas electorales distribuidas en los 1.094 locales electorales de los 179 municipios de España.

Otro grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada. Por último, otro equipo recogerá el denominado "tercer sobre", con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.