Más de 14.000 efectivos garantizarán la seguridad en Madrid durante la visita del Papa

Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este lunes que más de 14.000 efectivos garantizarán la seguridad durante la visita del Papa Leon XIV en la capital, prevista entre el 6 y el 9 de junio con eventos masivos en varios puntos de la ciudad.

Así lo ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa al término de la Junta de Seguridad celebrada en la Delegación para abordar este dispositivo, en la que han participado representantes políticos y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En concreto, el dispositivo contará unos 9.700 agentes de Policía Nacional, cerca de 625 agentes de la Guardia Civil y también otros 4.000 miembros de la Policía Municipal de Madrid que ha dispuesto el Ayuntamiento de la capital, al que ha agradecido la coordinación.

El delegado ha añadido que el centro de coordinación y mando estará instalado en la sede de la Policía Nacional, con la presencia de representantes de los distintos cuerpos y entidades de seguridad, que también afrontará los posibles riegos derivados del evento.

Martín ha destacado el complejo contexto internacional y el posible riesgo de atentados terroristas o acciones de grupos extremistas, todo ello teniendo en cuenta que España se encuentra en el nivel 4 de alerta terrorista.

El Papa Leon XIV viajará a España a comienzos de junio y hará parada en Madrid entre los días 6 y 9 con actos multitudinarios previstos en la plaza de Cibeles, donde dará una misa con casi un millón de asistentes, o una vigilia previa en la plaza de Lima.