Más de 1,6 millones de madrileños están ya vacunados contra la gripe, un 7% más

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aumentado un 7% la vacunación contra la gripe y 1.619.238 personas están ya inmunizadas, después de que en la campaña 2025/26, que comenzó el pasado 15 de octubre y finalizó el 31 de enero, se hayan administrado 103.967 dosis más que en el anterior periodo, con una inversión del Gobierno regional de 19 millones de euros.

La mayor parte de quienes han recibido esta protección superaban los 65 años (869.725), con una cobertura del 64,8% de la población diana. Ese porcentaje alcanzó el 44,8% entre los menores de entre seis y 59 meses (104.728), mientras que 484.525 lo fueron de 5 a 59 años, y 160.285 tenían entre 60 y 64, han informado desde el Gobierno regional.

Además, 13.500 madrileños han podido vacunarse, a lo largo de cuatro semanas y sin cita previa, en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal de la capital. La Comunidad activó este punto a finales de noviembre del año pasado como medida preventiva extraordinaria ante el aumento de la incidencia de la gripe.

La vacuna está dirigida especialmente a los mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y sociosanitarios y pacientes crónicos, y también está recomendada para embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores, docentes de escuelas y centros de Educación Infantil.

A 1 de enero de 2026, las personas inmunizadas contra la gripe en la región tenían un 52,7% menos de riesgo de contraer la enfermedad que los que no lo habían hecho. La incidencia del virus entre la población se sitúa actualmente en 12,97 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 22.38 que marcan el umbral epidémico.