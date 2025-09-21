Más de 1.700 inscripciones y ocho millones de visitas, balance del Portal de Transparencia de la Comunidad

Archivo - La Comunidad de Madrid engalana la fachada de la Real Casa de Correos en el décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 inscripciones, ocho millones de visitas y unos 1,8 millones documentos descargados componen el balance del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid desde 2020.

Así lo dio a conocer esta semana el director general de Atención al Ciudadano y Transparencia, Ángel San Gregorio, en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local del Gobierno autonómico, donde dio a conocer las medidas que se habían impulsado para garantizar la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

El representante de la administración madrileña ha subrayado que el Portal de Transparencia está "vivo y en constante evolución" desde su creación. "Toda la información se ofrece en formatos reutilizables y de manera actualizada. Además, para fomentar el derecho a entender de la ciudadanía, que habla de accesibilidad, hemos revisado cómo estamos facilitando esta información y estamos sustituyendo contenidos con lenguaje más sencillo", ha indicado.

En concreto, se publican preguntas frecuentes, buscadores, visores, infografías e interactivas que permiten "localizar mejor la información, entenderla y utilizarla".

En materia de derecho de acceso, ha informado de que se tramitan anualmente unas 1.400 solicitudes de acceso a la información pública, "con un grado de reconocimiento cercano al 80% y resolviendo el 92% dentro de los plazos que marca la ley".

"Impulsamos el ejercicio de este derecho, facilitando la presentación de solicitudes sin necesidad de certificado electrónico e incluso de manera oral en las oficinas de atención a la ciudadano", ha desgranado San Gregorio.

Se ofrece también un registro de solicitudes y reclamaciones en datos abiertos y se publica el contenido íntegro de todas aquellas resoluciones en las que por algún motivo de los previstos por la ley no se facilita esa información.

En materia de participación, la Comunidad cuenta con un registro de 'lobbies' desde septiembre de 2020. "Eso sí, seguimos esperando a que la Administración General del Estado cree el suyo y promueva la interoperabilidad entre los ya existentes para así reducir cargas administrativas", ha apostillado, con 23 ayuntamientos ya adheridos.