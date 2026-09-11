Más de 21.000 personas usan Metro para llegar a Madring, más de un tercio de los asistentes al Gran Premio de Fórmula 1

Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
Más de 21.000 personas han usado este viernes el servicio de Metro de Madrid para llegar hasta el circuito de Madring donde se celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1, más de un tercio de los asistentes en esta primera jornada de competición.
Desde la compañía metropolitana han apuntado que si a esta cifra se añaden las entradas registradas en las estaciones que dan acceso al circuito al finalizar la competición de este viernes, Metro ha sumado un total de 38.000 viajeros.
La jornada de este viernes del Gran Premio de Fórmula 1 ha tenido una asistencia estimada de alrededor de 57.000 personas, apuntan desde Metro, por lo que las 21.000 personas que han usado el suburbano para llegar hasta el circuito supone más de un tercio.
La estación de Feria de Madrid, en la Línea 8, que se encuentra a cien metros del circuito, ha sido la que mayor número de usuarios ha tenido en este primer día de campeonato, con más de 14.000 viajeros.
En segunda posición se ha situado Mar de Cristal (líneas 4 y 8), con un total de 2.415 utilizaciones, mientras que ha completado el podio la estación de Canillas (Línea 4), con 1.600 usuarios.
La Línea 8 de Metro de Madrid conecta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con el circuito en menos de cinco minutos, mientras que el trayecto desde Nuevos Ministerios, centro neurálgico de la capital, es de menos de 10 minutos.
Metro ha puesto en marcha un dispositivo de refuerzo para atender la mayor demanda prevista para estos días en las líneas 8, 4 y 5 de hasta un 250% más de servicio en los momentos que se prevén más viajeros.