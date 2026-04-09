Más de 3,6 millones de viajeros usaron los autobuses de la EMT durante los días de gratuidad tras la Semana Santa

Imagen de estación bicimad y autobús EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que un total de 3.602.716 viajeros usaron de forma gratuita los servicios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) durante el último periodo de gratuidad, activado el pasado lunes y martes con motivo de la vuelta a la actividad tras la Semana Santa.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha precisado que del total de viajeros, algo más de medio millón no eran usuarios habituales. Además, estos dos días han sido los de mayor demanda de autobuses del año.

En concreto, el lunes 7 de abril más de 1,78 millones de personas usaron los autobuses urbanos de la EMT, mientras que el martes lo hicieron más de 1,81 millones más. Por su parte, bicimad registró 100.230 viajes, 47.752 de ellos por parte de personas que no tienen tarifa plana del servicio.

Estos datos evidencian un incremento del uso del autobús, cuya demanda creció un 1,34% respecto al año pasado, y un 3,09% respecto al año 2024. Desde el paso de la borrasca 'Filomena', el Ayuntamiento de Madrid y EMT han activado la gratuidad del servicio de autobuses en hasta 31 ocasiones, que abarcan 76 días.

BALANCE DE AÑOS PREVIOS

El objetivo de esta medida, a la que bicimad se unió tras la Semana Santa del año pasado, es el de "impulsar la movilidad sostenible en Madrid y promover el cambio de hábitos de movilidad hacia modos más sostenibles" para favorecer la reducción de emisiones contaminantes y también descongestionar el tráfico urbano.

A lo largo de estos últimos años, cerca de 86,3 millones de viajeros se han beneficiado de la gratuidad de autobuses municipales, incluidos 16,28 usuarios no habituales del servicio de transporte público. En bicimad se han registrado 633.259 viajes, casi la mitad de ellos por usuarios que no cuentan con tarifa.

Hasta la fecha, el día que más usuarios ha reunido fue el 28 de nvoiembre de 2025, coincidiendo con motivo del 'Black Friday', cuando más de 1,94 millones de viajeros se decidieron por los autobuses urbanos. Tras esta fecha, el 9 de diciembre de ese año, con 1,87 millones de usuarios.

EN bicimad también sobresalen fechas como el 8 de septiembre de 2025, con 66.605 viajes; el 9 de septiembre, con otros 65.713; y el 28 de noviembre de aquel mismo año, con más de 55.600 desplazamientos.

CRECIMIENTO DE LA EMT

El Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado este balance para destacar que el número de usuarios de la EMT "viene creciendo de forma sostenida en los últimos años", con 2025 como el punto de mayor uso del sistema de transporte público en autobús con un total de 512 millones de viajeros, más de 1,4 millones al día.

"Este incremento refleja el buen momento que atraviesa la movilidad pública y el cambio progresivo en los hábitos de desplazamiento de los ciudadanos, que optan por el transporte público frente al vehículo privado", ha destacado el Consistorio.

Por su parte, bicimad superó los 13,73 millones de viajes en 2025 y cuenta actualmente con una red de 635 estaciones y casi 7.800 bicicletas distribuidas en los 21 distritos de la capital, lo que "refuerza su papel dentro de la estrategia municipal para fomentar desplazamientos sostenibles".