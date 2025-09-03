Más de 51.000 madrileños utilizaron este martes bicimad, la cifra más alta desde que el nuevo sistema es de pago

Archivo - Dos bicicletas, a 24 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 51.390 madrileños realizaron sus desplazamientos por la capital a bordo del servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad, la cifra más alta desde que el nuevo sistema es de pago.

Lo ha destacado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a través de sus redes sociales, donde ha recordado que el sistema está disponible en los 21 distritos.

Bicimad, "que se ha convertido en una alternativa firme de movilidad", cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y superó los 9,95 millones de viajes en 2024. El próximo 8 y 9 de septiembre serán gratuitos todos los viajes de hasta 30 minutos de duración.