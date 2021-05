Más del 60% de los madrileños de 50 a 59 años ya ha recibido primera dosis, que llegará a cuarentañeros en junio

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Más del 60 por ciento de los madrileños de entre 50 y 59 años ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, por lo que esperan que a mediados de junio se complete y se comience a vacunar a los cuarentañeros.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, tras una visita esta mañana a un centro ocupacional y de viviendas comunitarias. Allí ha recordado que todo dependerá de la disponibilidad de vacunas.

El grupo de entre 40 a 49 años recibirá la vacuna Moderna y Pfizer, ya que "con los condicionantes del Ministerio de Sanidad, con la de Jansen no se podrá vacunar a las personas de esa edad". "Dijo la ministra que vamos a tener más dosis de Pfizer la semana que viene pero menos la siguiente. Esto es un encaje complicado porque no solo hay que pensar en puntos de vacunación, que no está al 100% y que podríamos administrar más vacunas. El récord en un día han sido 77.000 pero podemos doblar esa cifra con más vacunas", ha indicado el consejero.