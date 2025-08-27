Más de 600 kilos de alimento y 40.000 litros de agua para ayudar a los animales afectados por el incendio de Tres Cantos

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Técnicos del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente, dependiente de la Comunidad de Madrid, han repartido ya más de 600 kilos de alimentos y han distribuido 40.000 litros de agua en benederos y pozas para los animales afectados por el incendio registrado el pasado día 11 en Tres Cantos.

En concreto, la distribución se está llevando a cabo en el Monte Público de Soto de Viñuelas, perimetrado por una malla cinegética y muros de piedra, donde los animales no tienen otra posibilidad para sobrevivir.

Los técnicos del CRAS Félix Rodríguez mantienen además el cuidado de los ejemplares acogidos en sus amplios terrenos, que se quedaron a escasos metros del fuego.

Entre sus labores, llevan a diario heno, alfalfa y pienso a zonas donde la mayor parte de la vegetación de pasto y matorral ha resultado quemada. Hasta el momento, según los datos del Gobierno regional, se han repartido ya 600 kilogramos de alimentos entre la fauna autóctona para ayudar a su supervivencia.

Los espacios designados como comederos nutren a gamos, corzos, jabalíes, zorros, conejos, liebres y rapaces como el águila imperial ibérica el milano negro y real o el buitre negro, entre otras especies.

La mayor parte de ungulados del área (gamos, corzos, ciervos y jabalíes) se han salvado del fuego. Las cámaras de fototrampeo están permitiendo observar cómo acuden a comer de día y de noche, así como a beber en los diferentes bebederos artificiales y pozas.

Estos lugares se han rellenado con 40.000 litros de agua, mediante camiones cisterna y cubas de agua, evitando el riesgo de que beban en charcas naturales, donde han llegado cenizas que han podido contaminar el agua.

El Ejecutivo regional tiene previsto distribuir un total de 4.500 kilos de alimento, así como continuar llevando el agua necesaria para el consumo, hasta que las charcas reciban la previsible aportación de lluvias del próximo otoño y los pastos rebroten, ofreciendo suficientes nutrientes.