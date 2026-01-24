Más de 6.000 aspirantes se presentan en la Comunidad de Madrid a las pruebas de acceso a la FSE

1045448.1.260.149.20260124181656 La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid oferta 2.004 plazas de formación sanitaria distribuidas en 55 especialidades en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) que tiene lugar este sábado en todo el territorio nacional, con 6.648 aspirantes convocados para examinarse en la región.

Esta cifra de plazas supone el 16,2% de las 12.366 ofertadas en toda España y un incremento en 65 con respecto al año previo (+3,35%) y en 111 sobre 2024 (+5,8%). En total, 35.503 personas de toda España han sido admitidas para cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación.

En declaraciones a Europa Press, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que desde que el Partido Popular dejó el Ministerio de Sanidad en 2018, "se ha incrementado un 54% todas estas plazas" de formación sanitaria especializada. "Es una apuesta y un impulso a nuestra sanidad pública", ha asegurado.

En concreto, en la región serán un total de 1.582 plazas de Médico Interno Residente (MIR) distribuidas en 55 especialidades; 258 en Enfermería, 46 en Psicología Clínica, 34 en Farmacia Hospitalaria, 8 en Radiofísica Hospitalaria y 2 en Radiofarmacia. Además, se contemplan 74 puestos para ramas multidisciplinares, donde este año se ha aumentado el acceso a las titulaciones del Biología y Química.

En un comunicado, la Comunidad de Madrid ha recordado que quienes elijan la sanidad pública de la Comunidad de Madrid para completar su preparación se pondrán beneficiar del acceso a una amplia red docente e investigadora, así como un complemento salarial, a partir ya del primer curso, que va del 8% al 38% del sueldo base, por encima de las retribuciones que establece el Real Decreto estatal, y calculando las pagas extraordinarias conforme al sueldo base y al complemento de formación.

A todo ello se une que, una vez terminado este aprendizaje, el Gobierno madrileño ofrece a los MIR que completan todos sus cursos contratos de larga duración y mayor estabilidad laboral, pudiendo llegar a tener unas retribuciones en el primer nivel asistencial de 52.000 euros brutos, han recalcado desde el Gobierno regional.

De cara a la preparación de estas oposiciones, la mayoría de estudiantes han optado por las academias. En declaraciones a Europa Press Televisión, la representante de la academia MIR Asturias, Blanca González, ha asegurado que en estos últimos días previos al examen MIR la academia se ha "concentrado principalmente en que los alumnos manejen bien el estrés y la incertidumbre". "Tenemos un gran equipo de apoyo psicológico y de tutores que les dan herramientas para manejar el estrés", ha añadido.