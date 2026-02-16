Más Madrid acompañará a Delgado en su acto con Rufián donde esperan que se "agite el debate" y la gente salga "motivada"

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid acompañará al portavoz adjunto de la formación en la Asamblea Emilio Delgado en el acto que celebrará este miércoles junto al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, donde esperan que se "agite el debate" y la gente salga "motivada".

"Espero que sea un encuentro que agite el debate sobre la necesidad de plantear una alternativa democrática frente al bloque reaccionario que representa el trumpismo madrileño y español", ha planteado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Este miércoles tendrá lugar en el Teatro Galileo Galilei esta conversación que será conducida por la analista política Sarah Santaolalla y que versará sobre el futuro de la izquierda alternativa. Las entradas gratuitas se agotaron en unos minutos. "Es un acto en el que, por supuesto, Más Madrid va a estar ahí acompañando a Emilio", ha remarcado Bergerot.

Emilio Delgado planteó hace unos meses que le gustaría convertirse en cabeza de lista de su formación ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), en 2027. El anuncio llegaba mientras la formación mantiene la incógnita de si la ministra de Sanidad, Mónica García, volverá a la política regional encabezando la formación de nuevo en los comicios.

El partido ha destacado desde hace meses a Delgado como uno de sus activos y Manuela Bergerot, quien fuera secretaria de Organización antes de ser portavoz en la Asamblea, afirmaba en octubre que "todo el mundo" encontraría "un sitio" en el "proyecto diverso y coral" de Más Madrid.

UN PASO AL FRENTE, NUEVA COALICIÓN DE IZQUIERDAS

En la rueda de prensa de este lunes, Manuela Bergerot también se ha referido al acto de este sábado en el que se empezará "a mostrar" el proyecto de Movimiento Sumar, Comuns, IU y Más Madrid para una posible alianza electoral de cara a 2027.

"Es un comienzo hacia afuera, a mostrar lo que venimos trabajando desde dentro, con tanta discreción y responsabilidad. Un comienzo para formar un frente democrático que sea una verdadera alternativa al bloque reaccionario de Ayuso y Abascal", ha planteado Bergerot*.

Entiende la dirigente regionalista que hay que "partir de lo que ya existe" para buscar "ampliar el espacio de la izquierda y presentar una verdadera alternativa".

Así, sostiene que están en dar "valor al trabajo" que llevan haciendo desde la "conciencia de que todavía no es suficiente" mientras se siga viendo "cómo el acceso a la vivienda es una angustia para la mayoría de los españoles" o el poder adquisitivo "está absolutamente congelado".