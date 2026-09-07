Más Madrid activa una campaña para denunciar que Madrid no es "el palco VIP" de Ayuso y Almeida y se movilizará por F1

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, han presentado este lunes en la sede del partido la campaña, bajo el lema 'Madrid no su palco VIP' - EUROPA PRESS

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha anunciado este lunes una campaña para denunciar la gestión de los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, presidenta de la Comunidad y alcalde de la capital, respectivamente, un modelo del PP basado en "los aticazos y los palcos VIP para unos pocos" en lugar de una ciudad para quienes viven y trabajan en ella, y han anunciado que apoyarán movilizaciones y protestas por el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará del 11 al 13 en Madring.

La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, han presentado este lunes en la sede del partido la campaña, bajo el lema 'Madrid no es un palco VIP. Chao, pescao', en una alusión a la frase utilizada por la presidenta regional para tratar de zanjar la polémica por la compra del ático de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid.

En concreto, será una "una campaña de movilización" con "pancartas, lonas y acciones informativas" que se desplegará por todos los barrios de Madrid y que incluirá también "alguna sorpresa". Según han explicado, en Carabanchel ya hay colocada una pancarta en la que se puede leer 'Se acabó la resignación, se acabó la impunidad. Madrid no es su palco VIP'. En el marco de la misma, desde la formación se apoyarán las protestas del movimiento vecinal en contra de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid.

"¿Para quién gobiernan en Madrid Ayuso y Almeida?. Hay áticos y palcos VIP para Ayuso, para Almeida y para los amigos, y hay precios disparados, la vuelta de septiembre más cara de la historia y de España, la vivienda por las nubes y desahucios para las vecinas de Madrid", ha indicado Maestre al presentar la campaña.

Así, la portavoz en el Ayuntamiento ha recalcado que mientras los dirigentes del gobiernan para la gente que les acompañará en el palco VIP del Gran Premio de Fórmula 1, "una fiesta para los privilegiados", el resto de los madrileños serán quienes paguen la factura.

"Esta fiesta la estamos pagando nosotros: 270 millones en pagar los derechos de marca, casi 500 millones de euros de dinero público"", ha censurado, un dinero que no va para cubrir las necesidades de los madrileños. "Cualquier vecino que sabe que una parcela en su barrio lleva 10 años abandonada, 10 años prometido centro de salud, 10 años maleza creciendo en ese solar y la rapidez con la que en cambio han corrido a construir este evento a mayor de gloria de Ayuso y Almeida", ha añadido.

En este sentido, han recalcado que mientras unos disfrutarán de la Fórmula 1 desde su "palco VIP", el resto de los madrileños lo verá desde el sofá de su casa. "Madrid no es un palco VIP, es el hogar de millones de personas y esa debería ser la prioridad central de cualquier gobierno en el Ayuntamiento, en la Comunidad. Desgraciadamente no es así en el caso de Ayuso y Almeida. Madrid tiene que ser para quien la vive y para quien la trabaja", ha defendido Rita Maestre.

UNA CIUDAD VIVIBLE

Por su parte, Mónica García ha defendido que Madrid debe ser una ciudad "vivible" para los madrileños y no un "palco de lujo o un ático de lujo para los dirigentes del PP". En este sentido, ha remarcado que en las próximas elecciones se dirá "chao pescao" a la presidenta regional, en referencia a la frase con la que intentó zanjar el tema de la venta del ático.

"Le vamos a decir chao pescado a la impunidad, a la corrupción, al desprecio por nuestros servicios públicos, por nuestra sanidad, por nuestra educación, por nuestras educadoras, por nuestras residentes, por nuestras escuelas infantiles. Chao pescado al robo obsceno de Madrid para llenar cuatro bolsillos", ha remarcado.

Y lo harán, según ha subrayado, abriendo esta campaña a la sociedad civil, movimientos vecinales y a quienes "compartan el objetivo urgente de abrir una nueva etapa en Madrid". Una nueva etapa con tres grandes prioridades para Más Madrid: vivienda, Atención Primaria y escuelas infantiles.

Todo ello para construir un Madrid donde "sea más fácil vivir, donde los oficios públicos funcionen y donde formar un proyecto de vida no cueste cada vez más", ha zanjado.