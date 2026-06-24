Más Madrid acusa a Almeida de "vaciar de contenido" el Orgullo LGTBI y de "desmontar programas" para el colectivo

Archivo - El concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha acusado este miércoles al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de "vaciar de contenido" el Orgullo LGTBI y de "desmontar programas importantes" enfocados a este colectivo.

Lo ha trasladado el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, a los medios de comunicación antes de asistir a la presentación de la programación del Orgullo LGTBI de Madrid (MADO) que ha tenido lugar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

"(El Orgullo LGTBI) Es una reivindicación, es una muestra del compromiso de Madrid con los derechos, las libertades de todas las personas LGTBI, de todo lo que hemos avanzado en los últimos años", ha planteado Rubiño, quien ha alertado de que está viéndose "amenazado pro una ola reaccionaria en todo el mundo" que busca la "involución".

Considera que también en España hay sectores de la política que están intentando "un paso atrás recortando las leyes LGTBI como en la Comunidad hizo Isabel Díaz Ayuso" o "eliminando muchas políticas públicas que sirven para acabar con la LGTBIfobia".

En este escenario, para Rubiño el Ayuntamiento encabezado por Almeida "no ha estado a la altura" con una campaña "cutre". Cree que además de hacer cosas mal muestra "poco interés" y "arrastra los pies".

Rubiño ha destacado que además también "retiran la bandera de las instituciones" y Almeida "no asiste a los principales actos del Orgullo" al tiempo que está "desmontando programas muy importantes como los pisos que servían para dar refugio a jóvenes que han sido excluidos por parte de sus familias por LGTBIfobia".

"Nosotros vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a acompañar a toda la ciudadanía madrileña que año tras año da una lección histórica y esperamos que el orgullo vuelva a ser una demostración de fuerza de que hay una enorme masa de personas en España que quiere que sigamos avanzando", ha lanzado.

Junto a él, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reivindicado la igualdad del colectivo LGTBI como parte de la "identidad de la ciudad de Madrid".

"Una ciudad libre y popular, una ciudad que te abraza para que puedas ser quien eres en libertad. Y vengo a reivindicar un movimiento LGTBIQ+, que sea reivindicativo, que sea rebelde, que es libre, popular y que además tiene conciencia de clase", ha planteado.