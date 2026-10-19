Más Madrid acusa a Ayuso de "cerrar de manera ilegal" el Metro de Sol y PP reprocha que la acampada "privatice" la plaza

Estación de metro de Sol abierta, en la Puerta del Sol - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "cerrar de manera ilegal" la estación de Metro de Sol y el PP ha reprochado a la acampada que "privatice" la plaza.

Este choque ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea después de que la pasada semana el Ejecutivo regional cerrara esta céntrica estación por motivos de salubridad para reabrirla en la tarde del sábado.

Bergerot ha señalado que los trabajadores están "en contra" de este cierre y que el "único objetivo" es "criminalizar una acampada que es una forma de protesta legítima".

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra la acampada y ha afirmado que hay "problemas de seguridad y daños de patrimonio" a lo que se han sumado los "problemas de salubridad que afectan también a los trabajadores y viajeros"

"Y el problema no ha terminado, los pozos de ventilación en la Puerta del Sol continúan obstaculizados. Y hay un informe de Metro que dice que la sección actual podría comprometer la seguridad de trabajadores y viajeros", ha asegurado Díaz-Pache.

Ha afirmado que los pozos de ventilación están cerrados, tapados por las tiendas de campaña y los "enseres de estos supuestos manifestantes". " Es un grupo que no representa a nadie y que no puede quitarle a los madrileños la Puerta del Sol", ha rematado.