Más Madrid acusa al Gobierno de Almeida de dejar "caer" el CDM La Concepción, cuya reforma está en fase de estudio

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Mar Barberán ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de dejar "caer" el Centro Deportivo Municipal La Concepción, en el distrito de Ciudad Lineal, por el "abandono permanente, continuo y sistemático" de una instalación cuyo proyecto de reforma continúa en fase de estudio y sin plazos concretos.

Durante la Comisión de Obras y Equipamientos y de Políticas de Vivienda, Barberán ha asegurado que el Gobierno municipal "llega demasiado tarde" a una dotación que "se cae" y "no desde hace dos días ni dos meses, seguramente más de dos años". "Madrid no se puede permitir tener instalaciones que son tercermundistas, como esta de La Concepción en Ciudad Lineal, y la tiene", ha afirmado.

La concejala ha enumerado problemas en la sala de musculación, donde ha señalado humedades y ha asegurado que "el aislamiento de la cubierta no existe, es inexistente"; en las gradas, que según ha indicado presentan riesgo; en vestuarios con "puertas oxidadas" y sin baldosas, así como en pistas de tenis inutilizadas y en la zona de playa de la piscina de verano, sobre la que ha apuntado a "muchísimas quejas por el tema de la accesibilidad".

Por su parte, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha explicado que los técnicos de la Dirección General de Arquitectura y Conservación de Patrimonio están realizando los estudios previos a la redacción del proyecto, en coordinación con el distrito y el área de Deportes, para "priorizar las actuaciones necesarias" y lograr "una mejora sustancial del servicio".

En este sentido, García Romero ha recordado que los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2026 contemplan una partida de 2,5 millones de euros para la reforma del CDM La Concepción.

La delegada ha detallado que se están estudiando actuaciones como la sustitución de las deshumectadoras y de la unidad de tratamiento de aire de la piscina de invierno, la instalación de un nuevo grupo de presión y aljibe para las bocas de incendio equipadas, la reforma del graderío perimetral en el sector norte, la sustitución del pavimento del pabellón deportivo, la adecuación de vestuarios a la normativa vigente y el acondicionamiento de la sala de musculación, entre otras.

No obstante, ha recalcado que el proyecto no está cerrado, por lo que no puede concretar "ni el alcance total, ni el presupuesto total, ni el plazo de ejecución total", aunque ha insistido en que la intención es cerrarlo "lo antes posible".

Por último, ante las críticas de Más Madrid de "abandono permanente, continuo y sistemático de instalaciones deportivas", García Romero ha defendido la inversión del Gobierno local en materia deportiva, que ha cifrado en 410 millones de euros para nuevas instalaciones y reformas desde que Almeida es alcalde.