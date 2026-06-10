Más Madrid acusa a la Mesa de la Asamblea de "vetar" que se fiscalicen contratos con empresas vinculadas a Plus Ultra

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), tars un pleno en la Asamblea de Madri - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha acusado a Mesa de la Asamblea, donde PP tiene mayoría absoluta, de "vetar" que se fiscalicen contratos de la Comunidad de Madrid con empresas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, investigado en la causa judicial derivada del denominado caso Plus Ultra.

Según recoge la formación regionalista en un comunicado, Más Madrid solicitaba que la Cámara de Cuentas analizara los contratos realizados por el Gobierno regional con las empresas vinculadas a Julio Martínez, empresario alicantino investigado por presunta pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el marco de la investigación que instruye la Audiencia Nacional.

Por contra, fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa consideró que la solicitud de fiscalización de Más Madrid "no estaba suficientemente concretada" porque hablaba de los contratos de la Comunidad con las "empresas de Julio Martínez Martínez".

"Por ese motivo, se devolvió a la diputada para que aportara datos identificativas de esas empresas y, en su caso, de los contratos", han precisado estas fuentes.

En cambio, la portavoz de la formación ha afirmado que se contrató con empresas de Martínez Martínez obras por valor de 19 millones de euros solo en la Línea 1 de Metro y "haberle dado diez contratos menores a dedo".

"Ayuso presumió de haberle parado los pies a las empresas del Caso Plus Ultra, pero la realidad es que lo único que ha parado es la posibilidad de investigar la relación entre su gobierno y esas empresas, que parece que tenían contactos bien engrasados con todo el bipartidismo español. Ayuso y su Gobierno tienen que dar explicaciones y dejar que la Asamblea de Madrid haga su trabajo", ha apostillado.