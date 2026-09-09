Más Madrid acusa al PP de "vetar" el acceso a los documentos sobre el ático de Chamberí: "Están muertos de miedo"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy finalmente la ley - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado tanto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como a la Mesa de la Asamblea, donde PP tiene mayoría, de vetarles "el acceso" a los documentos sobre la compra-venta del ático de Chamberí y ha asegurado que están "muertos de miedo".

"Desde aquí queremos denunciar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está reteniendo la información y la documentación en torno a la compra-venta del ático de 6,3 millones de euros antes de la comparecencia del consejero de Presidencia el 17 de septiembre", ha manifestado Bergerot, en declaraciones a los medios, desde la Puerta del Sol donde están concentradas las trabajadoras de escuelas infantiles.

Bergerot ha vuelto a poner el foco en el Reglamento de la Asamblea que en su artículo 111 recoge que "salvo autorización de la Mesa o de la Mesa de la Comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con veinticuatro horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al mismo".

Según ha expuesto, ante el requerimiento de su partido la Mesa de la Asamblea de Madrid se reunió de "urgencia", a través de un grupo de WhatsApp, para impedirles el acceso a la información.

Ante esto, la portavoz parlamentaria ha instado a Ayuso a "dar la cara y dejar de esconderse" y ha avanzado que utilizarán todas las vías para acceder a dicha información. Concretamente, ha trasladado que el equipo jurídico de su partido está trabajando ello.

"Tiene que dejar de ser una cobarde porque todos los madrileños saben que le hemos pagado, entre todos, un ático de 6,3 millones de euros y que por eso lo han puesto en venta, porque les hemos pillado", ha asegurado, a la vez que ha sostenido que si no hubiera sido así "estaría haciendo las maletas para irse a vivir ahí".