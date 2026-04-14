Más Madrid alerta de que el 40% de hogares no llega a fin de mes mientras la ciudad concentra 23.000 grandes fortunas

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha alertado de que el 40% de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes mientras la ciudad concentra más de 23.000 grandes fortunas cuya riqueza "se ha duplicado en una década hasta rozar los 300.000 millones".

Así lo ha detallado este martes la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en la presentación del informe 'Madrid para ricos. Un análisis de desigualdad', que desgrana "cómo han evolucionado los niveles de desigualdad de renta y de riqueza, así como su impacto en los distritos de la capital".

"Queremos ponerle datos, realidad y materialidad a la idea, cada vez más transversal y más presente en Madrid, de que nos están robando nuestra ciudad. Esta sensación que uno recibe en la calle y en las conversaciones es real", ha defendido la líder de la oposición en el Consistorio.

Tal y como ha desgranado, la capital presenta "los mayores índices de desigualdad entre las 10 grandes ciudades españolas, pese a tener los niveles medios más altos de riqueza de toda España". Además, uno de cada tres menores están "en riesgo de pobreza" en la ciudad.

Para Más Madrid, desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, "cada vez cuesta más vivir en una ciudad que el PP ha convertido en un Madrid para ricos". Es decir, que acoge "a las élites y grandes fortunas que cada vez concentran una proporción mayor de la riqueza madrileña, mientras las familias y gente trabajadora se van quedando atrás".

DIFERENCIAS ENTRE EL NORTE Y SUR

Según los datos de Más Madrid, la renta de Chamartín y Moncloa-Aravaca es el doble de la renta de Usera, Villaverde y Puente de Vallecas. Asimismo, el 33% de la población de la ciudad, que además se concentra en los distritos más ricos, acumula el 68% de las rentas derivadas de la riqueza y el 63% de las rentas derivadas de las actividades económicas de la ciudad.

Mientras Chamartín, Moncloa-Aravaca, Salamanca, Chamberí o Retiro tienen una capacidad de ahorro del 50% de su renta, Villaverde, Usera y Puente de Vallecas "no llegan a fin de mes". Este último distrito es el que concentra más personas con dificultades para llegar a fin de mes, un 62%, más del doble que en el distrito de Salamanca. Y el 28,2% de las personas tienen dificultades para pagar los gastos de la vivienda, cuatro veces más que en el distrito de Chamberí.

Considera el partido que lidera la oposición en el Consistorio que las políticas de Almeida "han ampliado la brecha de desigualdad entre la población madrileña, pero también entre los distritos del norte y los del sur y este de la ciudad de Madrid".

Asimismo, ha alertado de que el modelo del regidor "se asienta sobre tres pilares fundamentales: la especulación inmobiliaria, el turismo de lujo y eventos VIP y la conversión de Madrid en un paraíso fiscal para las grandes fortunas".

DESIGUALDADES EN LA VIVIENDA Y EL MERCADO DE TRABAJO

Desde que gobierna Almeida, Más Madrid ha indicado que el precio de los alquileres en Madrid "se ha incrementado un 37% de media, pero con diferencias". En el distrito Centro el incremento ha sido de un 64%, seguido los distritos de Usera (+50%) y Puente de Vallecas (+51%). En el mismo período, el precio de venta de las viviendas se ha incrementado un 56%, con los mayores incrementos en los distritos de Retiro y Salamanca (70%).

Si al pago del alquiler se añade el coste de criar en la ciudad de Madrid, "cada vez menos familias llegan a fin de mes". Así, el ahorro anual de una familia madrileña con una renta media y dos hijos menores es "tan sólo de 2.000 euros al año en la ciudad de Madrid, 166 euros al mes".

La líder de la formación también ha puesto el foco en que más del 57% de la población parada en la ciudad de Madrid reside en los nueve distritos del sur y este. Los distritos del sur y este son los que concentran las tasas más altas de temporalidad (10% frente al 8,2% del resto de distritos).

Los distritos del sur y este también son los que concentran mayores niveles de empleo en sectores como comercio, actividades administrativas y hostelería, que son los que "tienen condiciones laborales más precarias y menores salarios".

Además, la tasa de paro de los jóvenes (de 16 a 29 años) en los distritos del sur y este es un 38% superior a la del conjunto de la ciudad, y más elevada, un 41% en el caso de las mujeres jóvenes. Puente de Vallecas tiene una tasa de paro juvenil un 73% superior a la del conjunto de la ciudad, un 81% si son mujeres jóvenes.

PROPUESTAS

"Para acabar con la desigualdad en Madrid hay que pinchar de forma inmediata la rentabilidad de la vivienda en la ciudad. Con rentabilidades por encima del 17% es imposible que la riqueza deje de acumularse en muy pocas manos arriba y que la gran mayoría pueda acceder a la vivienda como el derecho constitucional que es en nuestro país", ha subrayado Maestre.

Por ello, ha reclamado "pinchar la burbuja del inmobiliario, que paguen los ricos y revertir los 1.000 millones de regalos fiscales". "Las políticas se han hecho para ahorrar a las personas que tienen tres millones de euros en la cuenta corriente. Si las revirtiéramos, decenas de miles de euros irían directamente a que las familias madrileñas dejen de pagar", ha insistido.

Además, Más Madrid ha planteado comedores escolares gratuitos, casas grandes en cada distrito, escuelas infantiles en cada barrio, un salario mínimo municipal de 1.500 euros para "garantizar sueldos dignos a los trabajadores de servicios contratados por el Ayuntamiento de Madrid, una prestación universal por crianza, tres nuevos polos industriales en el sur y más inversión en los distritos del sur y el este.