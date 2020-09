Más Madrid alerta de que Cs echa por tierra "casi cuarta parte" de proyectos de presupuestos participativos aprobados

Ve "inconcebible" la justificación del Gobierno porque fueron proyectos "ya revisados por personal técnico municipal"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha arremetido contra "el golpe a la participación y a las posibilidades de mejora de las condiciones de vida de los madrileños y madrileñas" que supone que el área que dirige la vicealcaldesa, Begoña Villacís, "eche por tierra casi una cuarta parte de los proyectos de presupuestos participativos ya aprobados" e incluidos en las cuentas municipales.

El parque en un descampado de Santa Eugenia, parasoles en parques infantiles, espacios de coworking o nuevos rocódromos en la ciudad son algunos de los 232 proyectos de las cuatro ediciones de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid, propuestos por la ciudadanía y con informes favorables de los técnicos municipales, que ahora podrían ser tumbados por el actual Gobierno, según recoge una resolución firmada por la dirección general de Participación Ciudadana.

Murgui ha enumerado entre los proyectos señalados desde ideas para mejorar la movilidad ciclista o el estado de las zonas de juego infantil, cuestiones en las que "parece que se ha ensañado esta inviabilidad sobrevenida que ha declarado el Ayuntamiento como excusa técnica bajo la que ocultar una decisión política, la de cerrar la puerta a la participación, a la voz de los vecinos y clausurar así las oportunidades de mejora para todos y todas".

"PRECIO QUE PAGAN PP Y CS A LA ULTRADERECHA"

En Más Madrid creen que esta decisión "es parte del precio que pagan PP y Cs a la ultraderecha". "Seremos contundentes en la respuesta, no nos vamos a quedar cruzados de brazos", ha advertido Murgui.

"Este ataque se ha hecho aprovechando las circunstancias del verano y la difícil situación que vivimos", ha añadido el concejal de Más Madrid, que ha señalado que esta actuación es "doblemente denunciable por su opacidad y por el ataque a las posibilidades de mejorar las condiciones de vida y la participación ciudadana".

"MAZAZO" A LA PARTICIPACIÓN

Sostiene Más Madrid que la decisión de declarar inviables 232 proyectos es un "mazazo" más para la participación ciudadana, "puesta en marcha en el mandato anterior con multitud de procesos y votaciones y que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha dejado morir en el actual", además de "una falta de respeto hacía la ciudadanía que participó en esos procesos".

Para el edil, "suprimir ahora 232 proyectos supone un desprecio, una falta de respeto y una traición a un compromiso que se fraguó en la anterior legislatura". "La señora Villacís está dando la espalda a las decisiones de madrileños y madrileñas que durante años han pensado mejoras para la ciudad, han presentado propuestas y su Ayuntamiento dijo que iba a llevar a cabo".

A lo que suma que "la decadencia en la que se encuentra la participación ciudadana en la ciudad de Madrid en la actualidad es alarmante y sangrante en el caso de los presupuestos participativos", antes de lamentar que el área encabezada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya renunciado a celebrar la edición de 2020 de presupuestos participativos.

"Después de estar un año y medio diciendo que no iban a eliminar el proyecto de presupuestos participativos, nos encontramos con que no solo no lo hace, sino que destruye lo ya aprobado", ha arremetido Nacho Murgui.

JUSTIFICACIÓN "INCONCEBIBLE" PORQUE YA ESTABAN REVISADOS POR TÉCNICOS

Más Madrid considera "genérica e inconcebible" la justificación del Ayuntamiento de Madrid publicada en la resolución, en la que afirman que se "ha evidenciado la imposibilidad de asumirlos, tal cual estaban configurados, por la gestión municipal".

"Eran proyectos ya revisados por personal técnico municipal. En la anterior legislatura trabajamos y nos esforzamos para que los proyectos se llevaran a cabo tal y como los planteó la ciudadanía, hubo voluntad política y técnica para realizarlos. Las intenciones de la señora Villacís van en el sentido contrario. No le interesa la participación", ha rematado Murgui.

MOVILIDAD E INFANCIA, LAS MÁS AFECTADAS

En un primer análisis, el grupo municipal de Más Madrid ha observado que la movilidad y la infancia son las áreas más afectadas por la decisión del Gobierno: se van a eliminar cerca de 30 proyectos que planteaban construir carriles bici y mejoras para la movilidad en bicicleta, como los ejes de Menéndez Pelayo-Retiro, el carril bici circular de Orcasitas, un proyecto de camino escolar seguro entre Parque de Roma y Sáinz de Baranda o Carriles 30.

También destaca la eliminación de más de 30 proyectos dedicados a la infancia. Así, se suprimen propuestas de creación de ludotecas públicas en todos los distritos, parques infantiles y mejoras de los espacios de juego para niños y niñas, como la propuesta de reformar 21 grandes áreas infantiles, poner parasoles y zonas de sombra para el verano o implementar medidas inclusivas y de accesibilidad.

MÁS DE 1.200 PROYECTOS APROBADOS EN CUATRO AÑOS

Entre 2016 y 2019, la ciudadanía aprobó un total de 1.214 proyectos de presupuestos participativos a través del portal Decide Madrid y de votaciones populares en urnas repartidas por toda la ciudad.

Las razones que esgrime el Gobierno para cuestionar los más de dos centenares de propuestas ciudadanas las recopilan en una decena de causas de inviabilidad, como no ser competencia del Ayuntamiento, afección a contratos en vigor, iniciativas ya previstas, cuestiones de seguridad, espacios que no son de titularidad municipal o incluir elementos que no están homologados.

Argumentan en la resolución, consultada por Europa Press, que, "a pesar de los esfuerzos realizados por los distritos y áreas de gobierno implicadas, se ha detectado que en la evolución de los procesos implementados en estos cuatro años se producen ciertas contrariedades que a día de hoy han desembocado en la creación de una bolsa de proyectos que, a pesar de haber sido apoyados por la ciudadanía, han evidenciado la imposibilidad de asumirlos tal cual estaban configurados por la gestión municipal".