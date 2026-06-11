Más Madrid alerta de "cucarachas" en una escuela infantil de Chamberí ante la "indiferencia" de Comunidad y Ayuntamiento

Archivo - Pasillo con dibujos y mochilas colgadas del Centro de Educación Infantil La Gacela, cerrada durante la fase 1 de la desescalada en Valencia. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Sara Ladra ha alertado de una "plaga de cucarachas" en la Escuela Infantil Vallehermoso, ubicada en el distrito de Chamberí, y critica que las familias se hayan encontrado con un "muro de indiferencia" de Comunidad de Madrid y Ayuntamiento.

"Llevan meses denunciando una plaga de cucarachas sin que (Isabel Díaz) Ayuso ni (José Luis Martínez) Almeida hagan absolutamente nada. Cucarachas en una escuela con bebés, por el suelo donde gatean, por los recipientes de la comida", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

Dice Ladra que esto pasa en "pleno centro de Madrid, en el siglo XXI", en un edificio de la Comunidad de Madrid y que el PP "tiene completamente abandonado".

La edil ha asegurado que las familias llevan desde febrero reclamando una solución y que, en su opinión, se han encontrado con "una burocracia cruel" y con una Consejería, la de Educación, Ciencia y Universidades liderada por Mercedes Zarzalejo, que "se pasa la pelota de un lado a otro".

En este sentido, también ha cargado contra el Gobierno municipal por haberse puesto "pone de perfil" ante lo que ha calificado como "una vergüenza institucional".

Ante esta situación, Más Madrid ha avanzado la presentación de una moción de urgencia en el Pleno de Chamberí para exigir que se tomen "todas las medidas necesarias" para evitar esta situación. "Y que si hay que realizar obras o tareas de limpieza en la red de saneamiento se hagan de manera urgente antes del próximo curso escolar", ha zanjado Ladra.

COMUNIDAD APUNTA A QUE SE ESTÁ TRABAJANDO YA EN ESTA INCIDENCIA

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han señalado a Europa Press que los técnicos "están trabajando para solucionar esta incidencia relacionada con una humedad en la arqueta de la escuela infantil".

Además, han asegurado que la dirección del centro está adoptando "todas las medidas necesarias" para garantizar la seguridad y salud de alumnos y educadores mientras se resuelve la situación.