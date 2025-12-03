Más Madrid amplía ante la Fiscalía una denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones municipales en Alpedrete

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alpedrete. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Alpedrete ha presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada un escrito de ampliación de denuncia relacionado con supuestas irregularidades en contrataciones públicas realizadas en centros educativos del municipio.

Según el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, dos ediles de la formación sostienen que los hechos podrían constituir infracciones administrativas graves, responsabilidad contable e incluso ilícitos penales.

La ampliación complementa la comunicación enviada el 6 de noviembre de 2025 por la Intervención Municipal, que ya había alertado de contrataciones autorizadas sin dotación presupuestaria suficiente por parte del entonces concejal de Educación y Turismo, Alfredo García Martínez.

El escrito detalla que García Martínez presentó su renuncia el 3 de noviembre de 2025, renuncia que fue aceptada mediante decreto el 5 de noviembre. No obstante, Más Madrid denuncia que, pese a haber dejado el cargo, el exconcejal participó en la votación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) durante el pleno celebrado el 27 de noviembre, antes de que el Pleno tomara conocimiento oficial de su dimisión.

El grupo municipal considera que esta circunstancia evidencia "una actuación irregular" en un asunto de especial relevancia urbanística para el municipio.

Desde Más Madrid señalan que "la intervención municipal ya había alertado de contrataciones sin cobertura presupuestaria y pese a su renuncia, el exconcejal Alfredo García Martínez participó en la votación del Plan General de Ordenación Urbana, algo inaceptable".

"Además, el equipo de Gobierno estudia ahora regularizar esas contrataciones irregulares a posteriori. Todo esto apunta a un patrón preocupante y a un posible conocimiento previo por parte del equipo de gobierno. Exigimos transparencia, explicaciones inmediatas y que se depuren todas las responsabilidades", señalan.

CONTRATACIONES IRREGULARES Y POSIBLE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO

Los denunciantes también afirman en el escrito que el Ayuntamiento estaría valorando llevar a Reconocimiento Extrajudicial de Crédito las contrataciones que la Intervención ha calificado como irregulares, lo que a su juicio supondría "convalidar gastos sin cobertura presupuestaria".

El escrito cita un informe jurídico municipal que señala que, para evitar perjuicios al contratista, podría ser necesario recurrir a esta vía excepcional prevista en la normativa de régimen local.

La ampliación recuerda además que la Intervención ya había advertido en noviembre de 2024 sobre contrataciones presuntamente fraccionadas y sin el preceptivo control interventor cuando García Martínez era concejal de Cultura y Turismo. Pese a ello, el alcalde Juan Rodríguez Fernández-Alfaro levantó el reparo el 9 de diciembre de 2024.