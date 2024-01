Más Madrid apoyará siempre la creación artística, les guste o no, frente a la postura de Vox de "reprimir la libertad"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha aseverado que su formación siempre defenderá la creación artística, les guste o no, frente al "intento de la extrema derecha de cercenar, coartar y reprimir la libertad de expresión, creativa y artística en la ciudad".

El reproche de Maestre en rueda de prensa llega después de que Vox haya anunciado que se concentrará este jueves frente al Teatro de la Abadía ante el estreno de la obra 'Altsasu', a la que ha tachado de "blanqueamiento del terrorismo".

Para la jefa de la oposición, lo que hace "la extrema derecha en las instituciones, ya sea en un Pleno con un concejal de otro partido político o delante de la sede de la creación artística y cultural, es amedrentar, reprimir y pretender que sólo se escuche su voz y sus formas de ver y de entender la vida".

Maestre ha lanzado desde la sede del grupo municipal un mensaje de apoyo a la creación, no sólo a esta obra en concreto, que no ha visto, ni a su autora, a la que no conoce, "porque el papel de las de la política y de las instituciones no es el de juzgar ni medir qué obra es buena o no sino apoyar sin restricciones la creación libre, como ocurre en las sociedades democráticas".

La jefa de la oposición ha lanzado "un mensaje de apoyo para que sigan creando en libertad, sin miedo, sin represión, sin coerción, sin que las fuerzas reaccionarias de la extrema derecha vuelvan a intentar meter miedo en las cabezas y en los teatros".

"Desde aquí tendrán todo el apoyo para hacer todo lo que quieran, nos guste o no nos guste, porque esa es precisamente la base de la libertad y de la creación artística", ha defendido la portavoz de Más Madrid.

Esta obra de María Goiricelaya reflexiona desde la ficción documental sobre la agresión a guardias civiles y sus parejas en 2016, altercados que llegaron a vincularse con la situación del Instituto Armado y la situación en el País Vasco y la Comunidad Foral.