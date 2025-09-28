Más Madrid arranca el curso con savia nueva en escaños de Cibeles al entrar Olga Martínez en sustitución de López-Rey

Archivo - Olga Martínez, nueva concejala de Más Madrid - DAVID ARENAL (MÁS MADRID) - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid arranca el curso político con savia nueva en los escaños del Palacio de Cibeles al dar la bienvenida a Olga Martínez, que sustituirá al veterano Félix López-Rey.

Licenciada en Sociología y máster en Formación del Profesorado, Martínez prometerá su cargo como concejala en el Pleno que se celebra este martes. Hasta ahora era asesora del grupo municipal, desde donde la describen como "una "gran conocedora de los movimientos sociales de Vallecas, donde lleva años implicada y ha impulsado varias iniciativas socioculturales".

Olga Martínez también fue asesora en el Gobierno de Manuela Carmena en los distritos de Puente y Villa de Vallecas, donde trabajó con el entonces concejal Paco Pérez. Ocupó el número 14 de la lista encabezada por Rita Maestre a las elecciones municipales de 2023.

La futura edil sustituirá a Félix López-Rey, que anunciaba este verano que dejaba su acta de concejal aunque "no la política". "Seguiré peleando junto a los vecinas y vecinos por un Madrid mejor, más justo, más equitativo, más acogedor y solidario", se comprometía.