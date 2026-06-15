Más Madrid asegura tener "la maquinaria lista" para "dar la batalla" en 2027: "La cuenta atrás ya ha comenzado"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la ministra de Sanidad, Mónica García y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en el Auditorio del Parque Paraíso, a 24 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que asegura tener "la maquinaria lista" para "dar la batalla" electoral en 2027, tras la jornada de puerta a puerta celebrada el pasado sábado en distintos barrios de la capital y municipios de la región.

La formación desplegó a 400 voluntarios y militantes en 12 barrios y municipios para escuchar a los vecinos y recoger sus preocupaciones. Según el partido, durante la jornada se llamó a 5.000 puertas, que se suman a más de 10.000 hogares contactados desde que Más Madrid comenzó en marzo esta experiencia de movilización territorial.

El vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=-bwJgiaDGic) muestra entre otros, a sus tres coportavoces, Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot; el diputado autonómico Emilio Delgado; el concejal Eduardo Rubiño; la senadora Carla Antonelli; y la diputada en el Congreso Tesh Sidi en Carabanchel, Hortaleza, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Orcasitas, Coslada, Fuenlabrada, Navalcarnero, Alcalá de Henares, Usera, San Blas-Canillejas, Entrevías o Moratalaz, a los que la formación se refiere como lugares "donde no llegan los focos" pero sí "la corrupción de Madrid".

La formación defiende que hay "una generación entera de madrileños" que "nunca ha visto" un gobierno de izquierdas. "Madrid es mucho más que Ayuso y Almeida", claman en el video.

En este sentido, Más Madrid llama a sumarse al "movimiento que va a cambiar Madrid bloque a bloque, puerta a puerta" para construir "una alternativa" para "terminar con años de abandono y corrupción del PP".

Más Madrid enmarca esta acción en el cierre del curso político con la vista puesta en la cita electoral de 2027, en la que aspiran disputar al PP el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y el de José Luis Martínez-Almeida. "No vamos a parar hasta conseguirlo", afirman.