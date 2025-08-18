Más Madrid calcula que Comunidad sólo ha transferido al Ayuntamiento un 7% de lo que debe para servicios públicos

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

"Las cuentas cuadran gracias al Gobierno progresista, que ya ha transferido cerca de 900 millones de euros, el 40%", apunta

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha calculado que Comunidad sólo ha transferido al Ayuntamiento hasta junio un 7% (8 millones) de lo que debe para el sostenimiento de los servicios públicos, ha indicado la formación política en un comunicado.

La portavoz en Hacienda de Más Madrid, Sara Ladra, ha señalado directamente a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por "incumplir sus compromisos presupuestarios con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y dejar sin financiación importantes políticas y programas municipales".

En concreto, el grupo líder de la oposición ha cifrado que la Comunidad de Madrid "hasta el mes de junio tan sólo había transferido el 7% de los 123 millones comprometidos con el Ayuntamiento de la capital para este año".

"CERO EUROS A SERVICIOS IMPRESCINDIBLES"

"A estas alturas de año, la Comunidad de Madrid ha aportado cero euros a servicios municipales imprescindibles que son financiados por la Comunidad de Madrid porque no hay ni rastro de los 106 millones del servicio de ayuda a domicilio para las personas dependientes de la ciudad, ni de los 7,5 millones para el plan de apoyo a la conciliación de las familias dirigidos a niñas y niños de hasta 16 años, ni de los 400.000 euros para luchar contra el absentismo escolar", ha enumerado Ladra.

La concejala ha asegurado que "las cuentas del Ayuntamiento de Almeida cuadran gracias al Gobierno de coalición progresista, que a mes de junio ya ha transferido cerca de 900 millones de euros, el 40% de los más de 2.240 millones que recibirá el Ayuntamiento de Madrid este año".

Es más, Sara Ladra ha aseverado que "un tercio del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid procede del Estado", cuyas transferencias al Consistorio "están en máximos históricos". "Desde que Almeida es alcalde, el dinero que recibe del Gobierno progresista ha crecido casi un 50%, 800 millones de euros. A pesar de estos ingresos, desde 2021 la deuda del Ayuntamiento ha aumentado en 262 millones de euros, un 16%", ha indicado.

Se trata de una deuda "que se paga entre todos y todas, a diferencia de las bajadas del IBI, que sólo benefician a unos pocos". "El Gobierno de España cumple, pero no lo hacen ni Ayuso ni Almeida, que continúan haciendo regalos fiscales a los ricos en vez de mejorar la vida de las madrileñas y madrileños", ha acusado la concejala.

QUE ALMEIDA RECLAME A AYUSO "EL DINERO QUE DEBE A LOS MADRILEÑOS"

Más Madrid exige al Gobierno de Almeida "que se ponga a trabajar de una vez en lo importante y reclame a Ayuso el dinero que debe a todas y todos los madrileños". "Y que recuerde cuando ataca día sí y día también al Gobierno, que más de un tercio del total de ingresos del Ayuntamiento proceden del Gobierno de coalición progresista, que sí cumple sus compromisos con la ciudadanía", ha apostillado Sara Ladra.