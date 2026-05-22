Más Madrid califica a Ayuso de "polemista" en "declive" y ve "impensable" que mantenga su mayoría absoluta en 2027

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en The Palace Hotel Madrid, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado este viernes que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es una "polemista" que está "en declive" y ve "impensable" en este momento que pueda revalidar en un año su mayoría absoluta.

"Igual que no la ha tenido Moreno Bonilla. Y esto quiere decir solo una cosa, que lo que se va a votar en 2027 es un gobierno del PP con Vox o un gobierno de la izquierda madrileña --en referencia a Más Madrid--", ha planteado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en un desayuno informativo.

Bergerot ha insistido en que Ayuso está "en su peor momento" y que se trata de una presidenta "sin gestión" marcada por el "histrionismo" de sus viajes y "salidas de tono", como considera que se ejemplificó en su viaje institucional a México. También ha destacado la "crisis" en la Consejería de Educación que derivó en la apertura de una "guerra de clanes" y una "derrota política" por la comunidad educativa.

Es por ello, que ha arengado a los asistentes a construir "una alternativa" para poder "convencer a la sociedad madrileña" de que es posible un cambio tras 30 años consecutivos de PP en la Real Casa de Correos. "Y en eso estamos, trabajando con constancia, recorriendo Madrid. Pueblo a pueblo, tocando puertas todos los fines de semana, caminando, escuchando y convenciendo", ha planteado.

Bergerot ha identificado como las "dos grandes crisis" a las que se enfrentan los madrileños son la vivienda y el "desmantelamiento" de los servicios público. Unos problemas que, a sus ojos, no está atendiendo a Ayuso, quien estaría fomentando una "sociedad que se está rompiendo".

Es por ello que ha contrastado el "discurso triunfalista" de la presidenta autonómica que plantea Madrid como un "polo de atracción económica", con la situación de los madrileños que no pueden "vivir con 1.500 euros al mes".

"Es indigno vivir en Madrid con un salario mínimo, es que no se puede, es que no se puede pagar un alquiler con un salario mínimo en Madrid", ha remarcado.