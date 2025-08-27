Más Madrid carga contra el "amiguismo" y "fanatismo ideológico" del Gobierno municipal por el concierto de Henry Méndez

Archivo - El concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha cargado contra el "amiguismo" y el "fanatismo ideológico" del Gobierno municipal por contratar a Henry Méndez para dar un concierto en las fiestas de Villa de Vallecas, después de que el artista asegurase en un espectáculo que "odia a los rojos".

En redes sociales circula un vídeo en el que se ve al artista compartiendo su opinión con el público antes de una actuación. "Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", expresa el cantante dominicano.

"Henry Méndez: 'Odio a los rojos'. El PP: qué mejor cartel para las fiestas de Vallecas. Amiguismo, fanatismo ideológico y clientelismo en estado puro, a lo Mario Vaquerizo", ha lanzado Rubiño a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha remarcado que el concierto previsto para el sábado 13 de septiembre "se celebrará", a pesar de la petición del PSOE de que se cancele por las palabras del artista.

"No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas donde se incluye la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar la actuación", ha expresado.