Más Madrid carga contra "aquelarre del odio de Vox" con la infancia migrante mientras "agacha orejas con los fuertes"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez Pilar Sánchez ha cargado contra el "aquelarre del odio de Vox" con "los más débiles", la infancia migrante, mientras "agacha las orejas y es flojo con los fuertes".

Con la protesta de Vox ante el centro de menores no acompañados de Hortaleza como telón de fondo y desde la Plaza del Carmen, donde se ha homenajeado a los bomberos fallecidos en el incendio de Almacenes Arias, la edil de Más Madrid ha descrito la concentración, no autorizada por Delegación, como "un aquelarre del odio de la extrema derecha, de Vox, delante de la casa de los niños y de las niñas más frágiles de la sociedad, la infancia migrante que está sola en España, sin sus familias".

"Vox es muy fuerte con los débiles, pero agacha las orejillas y es flojo con los más fuertes de nuestra sociedad y allí van a señalar a estos niños y a estas niñas como responsables de la inseguridad en el distrito de Hortaleza. Hay que decirlo alto y claro, esto es absolutamente mentira, y no lo digo yo sino el director general de la Policía cuando compareció en la comisión del Congreso de los Diputados, que afirmó que no hay relación entre inmigración e inseguridad", ha remarcado.

En la misma línea fueron los máximos responsables de la Policía Municipal, ha continuado Sánchez, en el Consejo Local de Seguridad, donde "afirmaron con toda rotundidad que el centro de menores de Hortaleza no es un problema de seguridad en el distrito, que los niños y niñas que allí viven no son un problema de seguridad en el distrito".

Más Madrid tiene "el compromiso firme de luchar contra todas estas mentiras de la extrema derecha, que están señalando a estos niños y niñas como culpables de la falta de seguridad cuando es mentira". "Estamos al lado de todas estas criaturas, les vamos a seguir defendiendo con todas las herramientas, tanto las institucionales como las no institucionales", ha advertido Pilar Sánchez.