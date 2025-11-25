Más Madrid carga contra el "negacionismo" de Ayuso y la "involución cruel, peligrosa y rancia" de su Gobierno

Imagen de recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareciendo ante los medios de comunicación. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha cargado este martes contra el "negacionismo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la "involución cruel, peligrosa y rancia" de su Gobierno en materia de violencia de género.

Ha sido la portavoz de la formación en la Comisión de Mujer de la Asamblea, Mariana Arce, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto institucional de la Comunidad de Madrid por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presidido por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

"Estamos estamos asistiendo a un 25N marcado por el negacionismo de un gobierno que se niega a condenar el asesinato como machista de una mujer tras 50 puñaladas", ha espetado Arce, quien ha acusado a Ayuso de estar "poniendo en cuestión la violencia machista" tras su defensa de las declaraciones del alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, que señaló a la enfermedad mental del presunto autor y afirmó que había fallado el sistema.

La parlamentaria de Más Madrid ha proseguido reprochando la bajada de las partidas en Igualdad, que ha cifrado en 1,5 millones de euros, o la retirada de acciones de prevención en los colegios que "ha dejado en cero".

En este punto ha llamado a que este 25 de noviembre se defienda lo que se ha conseguido pero también a defenderse "de ese ataque que está produciendo por los negacionistas", que están "liderados por la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Preguntada por la razón que entiende que está detrás de la ausencia un año más de Ayuso en este acto institucional, ha apuntado a que tratándose de la "reina del negacionismo" no tendría mucho sentido.