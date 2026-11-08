Más Madrid cifra en más de 3.300 los locales comerciales convertidos en VUT en la capital

Archivo - Fachada de un piso turístico, a 20 de mayo de 2024, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha cifrado en más de 3.300 los locales comerciales situados en plantas bajas que han desaparecido en la capital para convertirse en viviendas de uso turístico (VUT), una transformación que, según ha denunciado la formación, está afectando al comercio de proximidad y al tejido social y económico de los barrios madrileños.

Así lo ha trasladado la diputada Emilia Sánchez-Pantoja en la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea de Madrid, donde ha alertado de que este fenómeno no se limita a la almendra central de la ciudad, sino que también se extiende a distritos como Puente de Vallecas, Latina, Tetuán o Carabanchel.

En este sentido, ha reclamado al departamento capitaneado por el consejero Mariano de Paco Serrano que aclare si ha realizado algún estudio sobre el impacto de estos cambios de uso y sus consecuencias para los residentes y el pequeño comercio, así como las medidas previstas para paliar sus efectos.

"Cuando un bajo comercial se convierte por la vía rápida en un piso turístico, no solo cambia el uso de ese bajo comercial, se rompe la red de seguridad comunitaria que sostiene la vida diaria de la gente corriente", ha señalado la diputada.

BLINDAR EL COMERCIO DE PROXIMIDAD

Ante esta situación, Más Madrid plantea un blindaje del comercio de proximidad y de protección del tejido urbano y comercial, con el objetivo de frenar la desaparición de establecimientos tradicionales en los barrios.

La propuesta contempla que los municipios puedan declarar zonas de tensión comercial turística, en las que quedaría prohibida la conversión de locales situados en plantas bajas en alojamientos turísticos.

Además, plantea recurrir a los derechos públicos de tanteo y retracto para constituir un patrimonio de locales protegidos que garantice la continuidad del comercio tradicional frente a la presión inmobiliaria.

"¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir cruzándose de brazos mientras la especulación vacía los barrios, vacía las plantas bajas, o piensan asumir que el turismo está muy bien pero con límites y que hay que hacer algo?", ha preguntado Sánchez-Pantoja.

LA COMUNIDAD REMITE A LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

Por su parte, la directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro, ha defendido que la regulación de los usos del suelo corresponde a los ayuntamientos, mientras que el Ejecutivo autonómico tiene atribuidas las competencias de ordenación, registro e inspección turística.

En este sentido, ha recordado que el Decreto 27/2026, de 25 de marzo, contempla que los municipios puedan establecer limitaciones proporcionadas al número de viviendas de uso turístico por zonas, sectores o periodos, atendiendo a razones de interés general.

Asimismo, ha puesto como ejemplo el Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid, que establece restricciones a la implantación de viviendas turísticas y busca preservar la función residencial y el comercio de proximidad.

UNAS 7.122 VUT REGISTRADAS EN LA REGIÓN

La directora general ha destacado, además, que el número de viviendas turísticas inscritas en el registro autonómico se ha reducido considerablemente en los últimos años.

Según los datos facilitados por Martínez, a fecha de 27 de octubre de 2026 la Comunidad contabilizaba 7.122 viviendas de uso turístico registradas, aproximadamente la mitad del máximo alcanzado en 2022.

Durante 2025 se tramitaron 3.053 bajas, un 164% más que el año anterior, mientras que en lo transcurrido de 2026 se habían contabilizado otras 2.597 bajas.