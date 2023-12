Más Madrid Ciudad celebra Plenario en enero, con la candidatura de Maestre presentada y la incógnita de si habrá más

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Ciudad celebrará su Plenario el 27 de enero, después del regional, foro para el que la portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ya ha presentado su candidatura para liderar la formación, con la incógnita de saber si habrá más, como en el autonómico.

Maestre presentó su candidatura "orgullosa del camino andado en los últimos cuatro años". "Hemos levantado una organización de la nada, hemos superado una escisión y nos hemos consolidado como alternativa progresista en la ciudad pero también creo que debemos ir más lejos, que todavía no hemos visto lo mejor de Más Madrid", argumentaba.

"Es verdad que hay muchos lugares a los que no llegamos. Yo, francamente, no voy a ponerme a hacer lo mismo los próximos cuatro años, como si no hubiera pasado nada. Hay que pensar qué hacemos bien y hay que pensar qué hacemos mal", proponía a sus compañeros en la asamblea abierta celebrada semanas atrás.

Esas preguntas, afirmó, no se las puede hacer sólo el grupo de concejales sino que tiene que ir dirigida a la organización. Maestre puso el foco en el PP, "un partido que ha sido corrupto, que tiene un enorme poder en las estructuras económicas de esta ciudad".

"Es más difícil enfrentarnos a eso y tenemos que saberlo, no ser demasiado duros con nosotros mismos en la autocrítica pero también para saber que, precisamente por eso, hay que hacerlo mejor", animaba Maestre.

Maestre se presentará al plenario con "todas las ganas para hacerlo" y para encabezar un equipo que quiere que sea "lo más representativo, lo más abierto, lo más inclusivo, que tenga lo mejor de la organización a los jóvenes, a las personas mayores, a los distritos de esta ciudad".