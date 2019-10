Más Madrid confía en que Soto deje su acta en las próximas horas y destacan la "contundencia" del informe de la experta

456043.1.500.286.20191009130403

La dirección acordó con el todavía edil que debía presentar ayer su renuncia antes de las 22 horas, pero no recibieron esa información sino el comunicado en redes de Soto

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, confía en que Pablo Soto renuncie a su acta de concejal "en las próximas horas" y ha destacado la "contundencia" de los hechos descritos en el informe elaborado por una experta en violencia de género, ajena al grupo, tras ponerse en contacto con todas las partes y con testigos del posible caso de acoso sexual.

Maestre, apoyada por la portavoz orgánica del grupo, Marta Higueras, ha explicado a los medios que la dirección acordó con Soto que presentaría su renuncia antes de las 22 horas de anoche, algo que no sucedió. "Entendíamos que esas eran las noticias que íbamos a recibir pero no fueron esas sino el comunicado", ha señalado la portavoz mediática.

Rita Maestre se ha referido a un comunicado lanzado anoche por Pablo Soto en redes sociales al filo de las 22 horas. "Sé que puedo ser un bochaclanca y que a veces he hecho bromas sexuales a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio", decía. Minutos después, la dirección del grupo emitía un comunicado desmarcándose de Soto ya que "no concuerda con la versión de la víctima", a la que conceden absoluta veracidad.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))