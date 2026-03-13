Más Madrid cree que Madrilucía "se ha caído por su propio peso" y reclama que la cultura no sea "de copia y pega"

Archivo - Madrilucía traslada a Madrid el espíritu de la Feria de Abril del 9 de mayo al 7 de junio - IBERDROLA MUSIC - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha señalado que Madrilucía "se ha caído por su propio peso" tras conocerse la cancelación del festival por "circunstancias técnicas y administrativas" y ha reclamado que la cultura en la ciudad no sea "de copia y pega".

En declaraciones remitidas a la prensa, Nieto ha afirmado que la "feria fake" de Madrilucía es ejemplo del modelo de ciudad que defiende el PP, "de eventos privados, exclusivos y elitistas", mientras los barrios "están llenos de suciedad y basura y cada vez tienen peores servicios públicos".

Señala el edil que, con la celebración de este evento, el PP hacía "un flaco favor al folclore andaluz", todo ello "sin el apoyo" de vecinos ni la comunidad cultural y artística, así como sin "ningún plan de movilidad". "Ya está bien de ocurrencias sin planificación un día sí y otro también", ha criticado.