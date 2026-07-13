Más Madrid cree que las VUT en la capital "bajan sobre el papel" tras "cambiar de etiqueta" hacia alquiler de temporada

Archivo - Telefonillo de un bloque de viviendas, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha señalado que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales en Madrid tan solo "bajan sobre el papel" tras producirse un "cambio de etiqueta" hacia el alquiler de temporada.

Así lo ha trasladado después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida haya cifrado en un 40% la caída de presencia de VUT ilegales en la capital respecto a 2025, de 22.435 pisos turísticos a 13.431 (9.004 menos), un descenso que achacó durante el Pleno del Estado de la Ciudad a la aplicación del Plan Reside.

"Es puro maquillaje. El problema no ha desaparecido, ha cambiado de etiqueta. Madrid es una anomalía en toda España, con miles de registros de alquiler de temporada disparados mientras las VUT bajan sobre el papel", ha afirmado en declaraciones remitidas a la prensa.

Para Lois, "la única explicación" es que el Ayuntamiento "no persigue con eficacia" las VUT ilegales y permite que quienes no consiguen licencias "sigan explotando esos pisos sin control ni garantías". "El turismo en Madrid no baja, sigue batiendo récords. Si de verdad hay menos pisos turísticos, ¿dónde se aloja tanto visitante?", ha preguntado la edil.

Más Madrid secunda así las sospechas de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que alerta en su informe 'El impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad de Madrid', de un "camuflaje" y de un posible trasvase de parte de la oferta VUT hacia el alquiler de temporada o por habitaciones.

"Almeida no resuelve el problema, deja que se desplace de una modalidad a otra y el resultado es que las familias madrileñas siguen sin viviendas por culpa de las políticas del alcalde, que gobierna para la especulación", ha asegurado Lois, quien ha señalado que el alcalde "mira para otro lado" en relación a la crisis de vivienda.