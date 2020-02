Más Madrid critica que Almeida encargue "informe ad hoc" contra Estrategia de Residuos, "que ya estaba en marcha"

Publicado 05/02/2020 14:16:19 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Más Madrid ha criticado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya encargado un "informe ad hoc" para desestimar la Estrategia de Residuos de la capital, "que ya estaba en marcha".

"Almeida ha encargado un informe ad hoc para desestimar esta estrategia que ya estaba en marcha y para no sustituirla por ninguna. Ahora, Madrid no tiene estrategia y pretende proteger más a la Comunidad, que hace dejación de funciones y no se centra en lo que debería, que es proteger a vecinos que viven en Valdemingómez", ha lamentado la portavoz mediática de la formación, Rita Maestre.

El actual equipo de Gobierno no continuará con la tramitación de la Estrategia de Residuos que aprobó la anterior corporación dirigida por la exalcaldesa Manuela Carmena, al entender que es "nula de pleno derecho" por "prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Maestre ha recordado que Madrid "contaba desde 2018 con una estrategia de residuos que contemplaba una reducción de basuras, aumento de reciclaje y compromiso de reducir en un 50 por ciento incineración para 2022, dentro de esta legislatura, y acabar con ella en el 2025", y estaba "dotada con más de 1.500 millones de euros".