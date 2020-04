Más Madrid critica argucia administrativa para no reactivar Foros Locales sustituidos por "buzones de sugerencias"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha cargado contra la "argucia" administrativa empleada por el Gobierno municipal para no reactivar los Foros Locales, sustituidos por "espacios de participación, entre comillas, que son buzones de sugerencias en los que no hay ninguna norma, no se sabe qué se hace con las propuestas, no hay información sobre su funcionamiento".

"Son cuestiones que se recogen y que quedan al arbitrio del equipo de Gobierno. Tampoco se sabe de quién del equipo de Gobierno", ha subrayado Murgui en declaraciones a Europa Press. Es su respuesta a la postura del área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, que ha declarado que los Foros no pueden ser reactivados "por el estado de alarma" dado que su reglamento orgánico establece que su funcionamiento es presencial.

A eso han unido desde el área que han "apostado por impulsar la participación telemática como complemento a la presencial que ya existe" con varias iniciativas de participación ciudadana, como 'Conectados', 'Madrid sale al balcón' y 'Compartimos barrio'.

Murgui ha replicado que los Foros Locales se rigen por un reglamento claro y ha insistido en que estos órganos de participación ciudadana están parados por el Gobierno municipal "sin razón alguna". El edil considera que escudarse en el reglamento y el carácter presencial de los Foros Locales es "absurdo" porque "de hecho en algunos distritos hasta los propios concejales están pidiendo reunirse, entre tras cosas porque muchas de las personas que están en ellos son las mismas que están haciendo posible que la ayuda llegue donde no llega la Administración".

"Sabemos que desde el primer momento al Gobierno tampoco le hizo mucha gracia los Foros y ahora aprovechan", ha lanzado el concejal de Más Madrid, que envió una carta días atrás a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y a la delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, exigiendo la puesta en marcha de estos órganos.

"Que se empiecen a reunir con ellos, que se incorporen a los diferentes espacios de diálogo que puedan surgir y que les doten de recursos, que levanten la prohibición a los equipos de dinamizadores que deberían estar trabajando para que los Foros funcionasen y que se pongan en marcha", ha resumido el concejal las reclamaciones de Más Madrid porque "es fundamental incorporar a todas las voces, a todas las ideas, sobre todo de gente que conoce sus distritos y están dispuestas a echar un cable".