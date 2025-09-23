Más Madrid critica "ataques de Ayuso a la Justicia" y subraya que ya eran pareja cuando su novio presuntamente delinquió

Imagen de recurso de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ofrece declaraciones a los medios antes de un pleno en la Asamblea de Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado los "ataques" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Justicia y ha subrayado que cuando presuntamente su novio, Alberto González Amador, comete los delitos ya eran pareja.

"Ayuso lanza la última mentira a la desesperada, que no estaban juntos cuando todo sucedió, cuando está ampliamente contrastado, que ya eran pareja cuando Alberto Quirón presentó su primera declaración falseada a Hacienda en julio de 2021. Ya no hay vuelta atrás", ha lanzado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Ayuso ha afirmado esta mañana desde el Hospital Niño Jesús, tras la apertura de juicio oral a su novio, que los "escándalos tienen el tamaño y duración" que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le conviene".

"Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza transitoria, sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez, solamente pensé ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente? Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano", ha espetado Díaz Ayuso.

Considera Más Madrid que estas declaraciones evidencian que la mandataria autonómica está "muy nerviosa" porque "ha llegado la hora de la verdad para su novio". Ha apostillado que Ayuso "cuestiona a la justicia" porque "los hechos son incuestionables".

"Estamos viendo cómo se acaba la impunidad y una vez González Amador se siente en el banquillo y sea condenado, nadie va a poder explicar por qué Ayuso se dedicó a defender a un delincuente fiscal confeso desde el atril de la presidencia de la Comunidad de Madrid", ha planteado.

A renglón seguido, ha afirmado que con el procesamiento por presunta "pertenencia a grupo criminal" se ha "traspasado un nuevo límite" y ha llamado a "poner orden en la Comunidad" porque "no puede mantener un gobierno vinculado a la criminalidad"-

"Exigimos al gobierno de Ayuso que deje de trabajar a la justicia, que acumula una cantidad apabullante de pruebas contra su novio", ha zanjado Manuela Bergerot.

La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, abrió ayer juicio oral contra Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

Así consta en un auto dictado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda la apertura de juicio oral respecto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otros cuatro investigados en el procedimiento judicial. Además, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al Juzgado de lo Penal de Madrid.