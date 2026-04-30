Más Madrid critica los "5 días para alegar" la celebración de Mad Cool: "Esto es cualquier cosa menos participación"

Archivo - Ambiente previo en el recinto Iberdrola Music, ubicación del festival Mad Cool 2025, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento José Luis Nieto ha criticado este viernes el periodo de alegaciones abierto por el Ayuntamiento "de solo cinco días" para presentar alegaciones al festival Mad Cool 2026 y ha exigido que se reabra el periodo de información pública "con tiempo real para participar".

"Sólo han dado cinco días para alegar, cinco días para revisar un expediente que diariamente afecta a 57.000 personas durante 5 noches, con música hasta la madrugada, en plenas zonas residenciales. Esto es cualquier cosa menos participación ciudadana", ha afirmado Nieto en declaraciones remitidas a la prensa.

Precisamente, esta es una de las alegaciones presentadas por la formación liderada por Rita Maestre, donde manifiestan que "el plazo de cinco días hábiles concedido para examinar el expediente y formular alegaciones resulta manifiestamente insuficiente para una licencia de la complejidad e impacto del Mad Cool".

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, advierten de "provisionalidad", así como "insuficiencia e incoherencias" en el Plan de Movilidad presentado. En este sentido, Nieto ha puesto el foco en la falta de planificación y las deficiencias del dispositivo de movilidad y acústico para el evento.

El documento presentado por Más Madrid señalan a la "ausencia de un espacio para el estacionamiento cuando se espera que uno de cada cinco asistentes acuda al recinto en coche". "El plan de movilidad reconoce que vendrán miles de coches, pero no prevé un dispositivo solvente, sino que repite el mismo que el año pasado, que fracasó estrepitosamente", recalca Nieto.

Asimismo, Más Madrid advierte en sus alegaciones que, pese ha haber transporte público, hay estaciones "que están en el entorno pero que no son fácilmente accesibles caminando" y que "los refuerzos previstos son prácticamente los mismos que los del año pasado". "¿Qué hace pensar que serán suficientes si el año pasado no lo fueron?", subrayan en el documento.

Por último, piden que, para garantizar el derecho al descanso de los vecinos, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid "extremen las inspecciones y mediciones de emisión sonora durante las diferentes fases del Mad Cool".

Sobre el impacto sonoro, Nieto ha subrayado que el estudio acústico concluye que "se superarán los límites legales de ruido" y ha revelado que el propio promotor ha solicitado al Ayuntamiento que "suspenda temporalmente estos límites".

"Dicho de otra manera, se pide licencia para incumplir la ley y Almeida está a punto de concederla", ha señalado el concejal de Más Madrid, quien ha reclamado que "se revise de raíz el plan de movilidad y las garantías acústicas" y, en caso de que no queden acreditadas, que "se deniegue la licencia".

Nieto ha concluido que "Madrid no puede seguir convirtiendo sus barrios en el patio trasero de eventos privados que generan beneficios para unos pocos y problemas para todos los demás".