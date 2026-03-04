Más Madrid critica el "ejercicio de vasallaje" de Ayuso con Trump y lo tacha de "antipatriota y humillante"

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 4 marzo 2026 17:50
MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este miércoles el "ejercicio vasallaje" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y considera la situación "antipatriota y humillante".

"Más Madrid considera inaceptable la posición del Gobierno de Ayuso frente a la guerra que EEUU e Israel han declarado a Irán. El único tonto útil es el que se alinea en contra de sus propios intereses, tal y como está haciendo el Gobierno de Ayuso con Trump y Netanyahu", ha trasladado el partido.

Asimismo, ha cargado contra la "constancia" del PP de "meterse en cualquier guerra que no es la suya" y ha añadido que puede traer consecuencias "desastrosas para el pueblo español". Así, ha pedido que el PP aclare si "van a volver a situar a España en la lógica de las aventuras militares irresponsables".

"La derecha española tiene una larga tradición de subordinación política a intereses ajenos mientras se llena la boca de patriotismo. Quien dice defender a España no puede comportarse como delegado político de Trump o como altavoz de Netanyahu --primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu-- desde la Puerta del Sol", rematan.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el tonto útil de las dictaduras" y ha criticado que solo le feliciten por su labor "teocracias como la iraní", además de afirmar que se "esconde" detrás de la pancarta del 'No a la guerra'.

