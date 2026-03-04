Más Madrid critica el "ejercicio de vasallaje" de Ayuso con Trump y lo tacha de "antipatriota y humillante"

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este miércoles el "ejercicio vasallaje" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y considera la situación "antipatriota y humillante".

"Más Madrid considera inaceptable la posición del Gobierno de Ayuso frente a la guerra que EEUU e Israel han declarado a Irán. El único tonto útil es el que se alinea en contra de sus propios intereses, tal y como está haciendo el Gobierno de Ayuso con Trump y Netanyahu", ha trasladado el partido.

Asimismo, ha cargado contra la "constancia" del PP de "meterse en cualquier guerra que no es la suya" y ha añadido que puede traer consecuencias "desastrosas para el pueblo español". Así, ha pedido que el PP aclare si "van a volver a situar a España en la lógica de las aventuras militares irresponsables".

"La derecha española tiene una larga tradición de subordinación política a intereses ajenos mientras se llena la boca de patriotismo. Quien dice defender a España no puede comportarse como delegado político de Trump o como altavoz de Netanyahu --primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu-- desde la Puerta del Sol", rematan.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el tonto útil de las dictaduras" y ha criticado que solo le feliciten por su labor "teocracias como la iraní", además de afirmar que se "esconde" detrás de la pancarta del 'No a la guerra'.