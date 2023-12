Más Madrid critica 'privatizar' parques con espectáculos de luz y Carabante contesta que igual se hace en el Botánico

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha criticado la "privatización de parques" que supone el despliegue en ellos de espectáculos lumínicos con la llegada de la Navidad, lo que ha sido contestado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, recordando en la comisión del ramo que ese tipo de montajes ya se celebraban "desde hace cinco o seis años" en el Jardín Botánico, dependiente del Estado a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Nieto se ha referido a los espectáculos en el Tierno Galván y en el Juan Carlos I. "Si lo hacen ustedes cuando gobiernan pues entiendo que todos entendemos que es una actividad positiva que se pueda poner en valor esos eventos al aire libre, en los parques y en la vía pública", ha replicado Carabante.

Para el concejal de Más Madrid la autorización de este tipo de espectáculos en parques de la ciudad supone "la privatización del uso" de gran parte de las zonas verdes. En el caso del Juan Carlos I, el montaje se extiende por 1,3 kilómetros "con 100.000 luces LED y más de 10 kilómetros de cables por el parque, además de una carpa, food trucks y generadores eléctricos para la alimentaciónde todo este espectáculo luminoso, algo similar a lo que está sucediendo en el Enrique Tierno Galván".

"¿Considera normal que se ocupe para esta actividad todo el corazón del parque? Y negando el libre acceso y el disfrute a la ciudadanía madrileña", ha reprochado José Luis Nieto, que ha puesto el foco en "el impacto que la contaminación lumínica y acústica que producen estos espectáculos produce sobre la flora y fauna de estos parques".

SÍ A ESPECTÁCULOS DE LUZ, NO A PRACTICAR ZUMBA

Más Madrid ha preguntado al delegado si "les va a exigir a las empresas organizadoras la restauración de los daños que se ocasionan sobre estas zonas verdes". "¿Por qué se permiten estos espectáculos y no a mujeres que practican zumba el realizar esta actividad en el parque?", ha inquirido.

"¿Usted es consciente de que se está contraviniendo el artículo 206 de la ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano? Dice que las zonas verdes, por su calificación de bienes de dominio y uso público, no podrán ser objeto de privatización de su uso en actos organizados que, por su finalidad, contenido características o fundamento, presuponga la utilización de tales recintos con estos fines", ha recordado.

Carabante ha confesado que no es "capaz de entender a la izquierda en general porque cuando lo hace un gobierno que no es de izquierdas está mal, pero cuando lo hace un gobierno que es de izquierdas es maravilloso. Entonces ya no hay privatización ni contaminación".

JARDÍN BOTÁNICO

"Este evento es el que se ha celebrado en los últimos cinco o seis años en el Jardín Botánico", ha contestado al concejal de Más Madrid recordándole la especial protección que tiene al encontrarse en el Paisaje de la Luz.

"Pero ahí yo a usted no le oí una palabra y el PSOE lo hizo. Y usted conforma un gobierno con el PSOE en la Nación y, por tanto, tiene responsabilidad sobre el Partido Botánico", ha replicado Borja Carabante.

A lo que ha sumado que el Ayuntamiento de izquierdas de Barcelona ha puesto en marcha un espectáculo lumínico en el parque de la Torre por el que "cobra 20 euros la entrada". "¿Y ahí qué pasa? Tampoco nada, ahí no hay daño. En Cataluña no hay daño, no hay contaminación lumínica, eso no afecta al arbolado, ni es privatización del espacio público", ha ironizado.

"Parece que el criterio de valoración de las actuaciones de las administraciones no es en función del daño o el beneficio, el perjuicio o el beneficio que se produce, sino en función de quién las impulsa", ha rechazado, tras defender que "es bueno que haya eventos en la ciudad, en el viario público y en los parques". "A nosotros nos parece bien y mientras se cumpla la normativa, que la cumple, lo seguiremos impulsando", ha concluido.