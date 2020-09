Más Madrid critica que la Tarjeta Familias sea incompatible con la RMI o el IMV y el Ayuntamiento estudia modificarlo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha criticado este miércoles que la Tarjeta Familias sea incompatible con la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid y el Ingreso Mínimo Vital (IMV)del Gobierno central; mientras que el Ayuntamiento estudia modificar este punto de la ordenanza.

La Tarjeta Familias es una medida que arrancó este martes y otorga hasta 630 euros a las familias más vulnerables de la capital para la compra de alimentos y es, además, uno de los puntos de los Pactos de la Villa suscritos por todas las formaciones de Cibeles.

"El Gobierno de PP y Cs ha presentado una tarjeta que no resuelve la necesidad de tantas familias en Madrid. Hay que cambiar las condiciones de acceso para que llegue urgentemente a la gente que lo necesita. No vemos un cambio en la política para erradicar la pobreza de nuestra ciudad", ha reprochado Maestre.

Por su parte, su formación propone que sea complementaria a otras ayudas para garantizar "mínimos que puedan cubrirse" a través de la coordinación entre administraciones. " Si de verdad las familias pueden afrontar con hasta 950 euros el pago del alquiler, las facturas de luz, agua y gas, transporte, libros escolares, ropa, medicamentos y además alimentar con dignidad a su familia, que nos explique el alcalde cómo hacerlo", ha lanzado Maestre.

En este punto coincide el propio regidor, José Luis Martínez-Almeida, quien admitió el martes en una entrevista en 'Cadena Ser' que es "complicado" que se puedan sufragar estos gastos solo con la ayuda municipal, por lo que estudian la complementariedad de la misma y que esta "se gradúe" con otras ayudas para poder garantizar la atención a las familias en riesgo.

Por otra parte, Más Madrid ha criticado la carga burocrática que supone para una familia solicitar una tarjeta, ya que se piden "una serie de requisitos innecesarios que obstaculiza a muchas familias en situación de vulnerabilidad acceder a ella".

"Al pedir el empadronamiento se impide el acceso al derecho a la alimentación a personas que no pueden empadronarse, como las que no tienen pasaporte. No se ha previsto ninguna alternativa para estas personas y sus familias, lo que acentúa la desigualdad y la pobreza en nuestra ciudad, especialmente la pobreza infantil", han comentado desde la formación, quienes también han tildado de "preocupante" que se pida un informe de Servicios Sociales cuando estos están "colapsados" por falta de personal.